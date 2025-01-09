الموتور سقط في الترعة، 20 صورة ترصد رفع سيارة من أعلى معدية عثمان بشبرا الخيمة

رصدت فيتو في 20 صورة، عملية رفع سيارة ملاكي انقلبت بمعدية عثمان بمدينة شبرا الخيمة أعلى الكوبري بين الحواجز الحديدية.

انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبري شبرا الخيمة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبري عثمان بشبرا الخيمة وتسببت في غلق الكوبري.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية ورجال المرور وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري معدية عثمان بمدينة شبرا الخيمة، وسقوط الموتور في الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وتبين إصابة شخص واحد يدعى "محمود س" 23 سنة مصاب بسحجات وكدمات وتم نقله لمستشفى ناصر العام.

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

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