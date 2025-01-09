الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الموتور سقط في الترعة، 20 صورة ترصد رفع سيارة من أعلى معدية عثمان بشبرا الخيمة

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

رصدت فيتو في 20 صورة، عملية رفع سيارة ملاكي انقلبت بمعدية عثمان بمدينة شبرا الخيمة أعلى الكوبري بين الحواجز الحديدية.  

هنا عاصمة الفراولة، فرحة مزارعي القليوبية بحصاد الذهب الأحمر، شبين القناطر وطوخ تستعد لتصديره (صور)

محافظ القليوبية يتابع إصلاح خط أنابيب بوتاجاز الخانكة ويأمر بحرم آمن "صور"

انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبري شبرا الخيمة

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبري عثمان بشبرا الخيمة وتسببت في غلق الكوبري.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية ورجال المرور وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري معدية عثمان بمدينة شبرا الخيمة، وسقوط الموتور في الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وتبين إصابة شخص واحد يدعى "محمود س" 23 سنة مصاب بسحجات وكدمات وتم نقله لمستشفى ناصر العام. 

 

 

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

 

انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة،فيتو
انقلاب سيارة ملاكي بمعدية عثمان بشبرا الخيمة، فيتو

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القليوبية محافظ القليوبية مديرية أمن القليوبية مستشفى ناصر العام

مواد متعلقة

هنا عاصمة الفراولة، فرحة مزارعي القليوبية بحصاد الذهب الأحمر، شبين القناطر وطوخ تستعد لتصديره (صور)

جنايات شبرا تبدأ محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في شبرا الخيمة

حصاد محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأييد حكم الإعدام للمتهمين بقتل شخص الأبرز
ads

الأكثر قراءة

"علقة ساخنة" لناشئ الزمالك من عامل غرفة الملابس لتقليده احتفال إمام عاشور

حرائق لوس أنجلوس المرعبة تتصدر التريند، والنشطاء: ترامب هدد الشرق الأوسط بالجحيم فأصابته اللعنة

تعطل مفاوضات مانشستر سيتي لضم عمر مرموش

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة

قرار قضائي بشأن استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

الموتور سقط في الترعة، 20 صورة ترصد رفع سيارة من أعلى معدية عثمان بشبرا الخيمة

منوعات

المزيد

إصابة مواطن تركي بطلق ناري لسبب غريب

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

بديل الثانوية العامة.. مواد الصف الثاني الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رأى رسول الله جبريل على هيئته؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقته بالتبذير والإسراف في الإنفاق

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية