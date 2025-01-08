هنا عاصمة الفراولة، فرحة مزارعي القليوبية بحصاد الذهب الأحمر، شبين القناطر وطوخ تستعد لتصديره (صور)

شهدت مزارع القليوبية فرحة عارمة من قبل مزارعي الفراولة ما يطلق عليه الذهب الأحمر حيث بدأ موسم الحصاد وسط تجمع الأطفال والكبار والذي رسم البهجة علي وجوههم في أجواء احتفالية بشاير المحصول الذي تشتهر به قري محافظة القليوبية خاصة طوخ شبين القناطر ويتم تصدير منتجها للخارج.

موسم حصاد زراعة الفراولة بالقليوبية

وقال ياسر عطا الله أحد المتخصصين في زراعة المحصول إن زراعة الفراولة تبدأ منذ 18 من سبتمبر ويبدأ الحصاد منذ 15 نوفمبر ويستمر حتي بداية فصل الصيف، مشيرًا إلى أن قرية ميت كنانة طوخ والتي تشتهر بأرضها الرملية تنتج أجود أنواع المحصول والذي يتم تصديره للخارج.

بشاير محصول الفراولة بالقليوبية

وأضاف أن الحصاد يتم يوميًّا عبر عمارة مدربه للحفاظ على الثمرة حيث يبدأ الحصاد في 7 صباحا حتى 1 ظهرا يوميا، مشيرا أن بداية شهر أكتوبر من كل عام تبدأ فى الانتاج منتصف نوفمبر من كل عام "البشاير".

وأوضح أن قرى مركز طوخ وشبين القناطر بالقليوبية قائمة بالكامل على العمالة بموسم الفراولة بداية من الزراعة حتى الحصاد.

ونوه عطا الله بتنوع طرق زراعة الفراولة حيث يمكن زراعة الفراولة في الصوب الزراعية، أو زراعتها زراعة مكشوفة كما تساهم برودة الجو دون المطر في زيادة محصول الفراولة بخاصة أنه من المحاصيل الشتوية التي تزرع مع بداية فصل الشتاء.

تصدير محصول الفراولة بالقليوبية

وأضاف أنه يتم فرز الفراولة والتصدير بشكل دقيق، التصدير لا يأخذ سوى مواصفات خاصة منها لون الحبة وشكلها وحجمها الواحد وأن تكون نظيفة مع تطبيق أساليب الري الحديثة واستخدام الأسمدة وفقا لمعاير خاصة وتم مراعاة كافة معايير النظافة والجودة والذي يميز محصول القليوبية.

حصاد محصول الفراولة بالقليوبية، فيتو

حصاد محصول الفراولة بالقليوبية، فيتو

حصاد محصول الفراولة بالقليوبية، فيتو

حصاد محصول الفراولة بالقليوبية، فيتو

حصاد محصول الفراولة بالقليوبية،فيتو

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