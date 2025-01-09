تحرير 331 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق بالفيوم

شنت مديرية التموين بمحافظة الفيوم، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، منذ أمس الأربعاء وامتدت إلي اليوم الخميس، بهدف ضبط الأسواق ومنع طرح أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر للتداول، وشارك في الحملات مديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وتمكنت الحملات من تحرير 331 مخالفة متنوعة، منها 134 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود، و193 مخالفة تموينية متنوعة لقطاع الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات إلى النيابات المختصة، بمعرفة أقسام ومراكز الشرطة بحسب موقع المخالفة.

مواد تم التحفظ عليها

كما تمكنت الحملات من التحفظ على 1250 كيلو جرام لحوم مفرومة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1400 كيلو جرام زبده مجهولة المصدر رديئة الصنع، وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها او تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، و1.5 طن دقيق بلدى عبارة عن طن دقيق بلدى مستهلكين معبأ في 33 شيكارة زنة 30 كيلو جرام، ونصف طن دقيق بلدى مخابز معبأ 10 شكائر دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام، ٣٢ شيكارة علف منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الحيواني بأحد مدشات الغلال بإجمالي وزن 1600 كيلو جرام، و11عبوة مواد غذائية بإجمالي 970 قطعة منتهى الصلاحية.

كما أمرت الحملات جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، والمرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، ومتابعة الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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