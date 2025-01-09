مصرع طفلة عقب سقوطها من أعلى منزل في الفيوم

لقيت تلميذة في المرحلة الابتدائية من قرية "الحريشي "بمركز الفيوم مصرعها، اليوم الخميس، بعد أن سقطت من أعلى سطح منزل أسرتها أثناء لهوها، وتم نقلها إلى مستشفى الفيوم لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أن تصل إلى قسم الاستقبال.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، بورود بلاغ من"م. م "ومقيم بقرية "الحريشي " بمركز الفيوم، يفيد بسقوط ابنته " شمس. م.م " (9 سنوات، تلميذة بالمرحلة الابتدائية)، من أعلى سطح منزله، أثناء لهوها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة، بالانتقال وفحص البلاغ، وسؤال والدها، قرر أنه أثناء لهو نجلته فوق سطح المنزل اختل توازنها وسقطت من أعلى سطح المنزل، ما أدى لحدوث الإصابة التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الوفاة جنائيا، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفلة بمعرفة مفتش الصحة، أقر بالاشتباه الجنائي في الوفاة، وتم تكليف فريق بحث لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاة الطفلة، والوصول إلى الجاني.

وتحرر محضر بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة وبعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بسبب وساعة الوفاة وتاريخها، وكلف إدارة البحث الجنائي للتحري عن الواقعة، ومعرفة الجاني، حال ثبوت شبهة جنائية في وفاة الطفلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.