السبت 04 يناير 2025
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محافظات

تضامن الدقهلية تقدم 49 ألف خدمة متنوعة ضمن مبادرة "بداية"

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن مديرية التضامن الإجتماعي عن طريق قطاعاتها المختلفة قدمت أكثر من 49 ألف خدمة متنوعة، استفاد منها أكثر من 210 آلاف مواطن، من خلال مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم 2024/09/17 حتى اليوم، بالتنسيق بين المحافظة والوزارات والجهات المعنية

توفير 49 ألف خدمة متنوعة من التضامن الاجتماعي 

وأكد أن المبادرة مستمرة وتقدم خدماتها في كل القطاعات الخدمية لتوفير احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، في إطار حرص ورؤية القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين وفي مقدمتهم الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

عقدت 502 ندوة وورش تدريب استفاد منها 42433 فرد

من جهتها أوضحت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن الخدمات التي قدمتها المديرية بالتعاون مع الوحدات الاجتماعية في مراكز ومدن المحافظة قامت بتنظيم والمشاركة في 58 قافلة طبية، استفاد منها 15590 شخصا، وعقدت 502 ندوة وورش تدريب استفاد منها 42433 فردا، وتوزيع 5000 كارت خدمات تكافل وكرامة، وإقامة 8 معارض أسر منتجة استفاد منها 1870 مواطنا.

توزيع 32 ألف كرتونة مواد غذائية ووجبات منزلية

وأضافت أنه تم توزيع 32 ألف كرتونة مواد غذائية ووجبات منزلية استفاد منها حوالي 130 ألف فرد، واطلاق 1836 رحلة ترفيهية وحفلة استفاد منها 8085، ومنح 7904 مساعدات اجتماعية وعلاجية وتعليمية وزواج بمبلغ 1.1 مليون جنيه، والقيام بـ 16 زيارة صحية للكشف على أطفال الحضانات واستفاد منها 575، ومنح 2000 كارت خدمات متكاملة، وتسليم مراكب صيد بليسا الجمالية استفاد منها 10 أشخاص، وعقد  ندوات وجلسات حوارية استفاد منها 4500 فرد.

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