إطلاق فعاليات النادي الثقافي في دكرنس بندوة حول الإلحاد والتطرف

إنطلقت فعاليات النادي الثقافي بإدارة شباب دكرنس في الدقهلية، اليوم السبت بمقر مركز شباب ميت رومى، وندوة عن الإلحاد والتطرف وقام بإلقائها الدكتور سعد أبو العينين تناول عدة محاور، من بينها: تعريف الإلحاد والتطرف والفرق بينهما وبين الكفر والشرك، والأسباب المؤدية إلى هذه الظواهر وطرق التصدي لها، ودور الأسرة والمؤسسات الدينية في حماية الشباب من الأفكار المتطرفة.

مفهوم الإلحاد الذي لم يعد قاصرًا على الفكرة العدمية

أوضح الدكتور سعد أن الندوة قدمت للشباب مفهوم الإلحاد الذي لم يعد قاصرًا على الفكرة العدمية التي أساسها إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، وأن الصدفة هي مصدر الخلق، وكون المادة أزلية أبدية، بل تعداه إلى المعنى الواسع الذي يشمل الطعن في مبادئ الدين وتشريعاته ونقض ضروراته ومقاصده.

للتصدي لظاهرة الإلحاد وشبهاته

ووجه الدعوة لجميع المؤسسات للتكاتف والتعاون للتصدي لظاهرة الإلحاد وشبهاته وتولى نخبة من المتخصصين والدارسين في العلوم الدينية بتقديم محتوى يناهض الإلحاد على المنصات الإلكترونية بجميع اللغات، حتى تصل الباحثين في الشرق والغرب وتبصر الشباب بالحقائق ومقاومة الفكر المتطرف، كما تم القاء ندوة عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وقام بإلقاءها السعيد مصباح.

جاء ذلك في حضور مجدي عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، ومحمد حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت رومي، وناجي غباشي المدير التنفيذي بالمركز، وعدد من مراكز الشباب (ميت ضافر،ديمشلت. جزيرة القباب، ميت رومي، منية مجاهد، كفر الباز، عزب اشمون، المرساة والخشاشنة، أبو سليمان)، وكل الشكر والتقدير لمراكز الشباب وكل الشكر لمحمد حسين رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت رومى، وناجى غباشي المدير التنفيذي بالمركز على حسن الاستقبال.





يأتى التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، واشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وتحت إشراف بسمة ريحان منسق النادي الثقافي بالمديرية، وولاء مهنى رئيس قسم الشباب بإدارة شباب دكرنس.

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