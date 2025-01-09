مصنع 200 الحربي يستقبل قافلة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة

استقبل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى)، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، قافلة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة (اعتلال كلوى وسكر تراكمى وسكر عشوائي ودهون ثلاثية والكشف المبكر على سرطان القولون والثدى والبروستاتا والرئة)؛ وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية للعاملين بالمصنع، حرصا على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالاهتمام بصحة العاملين وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم بجميع الشركات والوحدات التابعة.

التنسيق مع وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة بالقليوبية



أكد المهندس وفيق مجدى شفيق،رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات؛ أن القافلة الطبية أجرت الكشف على ( ١٥٠ عاملا وعاملة ) من قطاعات المصنع المختلفة، مشيرًا إلى الحرص الدائم على استقدام مثل هذه القوافل الطبية للاطمئنان على صحة العاملين، وأن الاهتمام بالصحة له عائد كبير على تعزيز الإنتاجية، مضيفًا أن عمل القافلة الطبية تم بشكل منتظم وبالتنسيق مع وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة بالقليوبية؛ لمتابعة كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بعمل القافلة الطبية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على انتظام وسير العمل بالمصنع واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

تحسين البيئة الصحية



وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الاجتماعية التي ينظمها المصنع، والتي تهدف إلى تحسين البيئة الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للعاملين.

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