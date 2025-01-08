تعليم الدقهلية يستعد للعيد القومي للمحافظة

شهد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية حفل تجهيز حفل أعياد الدقهلية بمدرسة الشهيد أحمد حسين الرسمية للغات.

تعليم الدقهلية يستعد للتجهيز لأعياد الدقهلية

وحضر التجهيزات وكيل التعليم بالدقهلية والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، ومحمد الشرقاوي موجه عام التربية المسرحية خالد ضيف موجه عام التربية الموسيقية، الدكتورة جميلة مسعد مدير الخدمات والأنشطة، الدكتورة سالي عبد القادر مديرة الخدمات والأنشطة بشرق صبري الطنطاوي موجه عام التربية الرياضية.

كما حضر قيادات المديرية، وإدارة شرق المنصورة التعليمية، وبدأ بعرض رياضي وعروض فنية وغنائية وطنية.

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