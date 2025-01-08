الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الدقهلية يستعد للعيد القومي للمحافظة

تجهيزات تعليم الدقهلية،
تجهيزات تعليم الدقهلية، فيتو

شهد الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية  حفل تجهيز حفل أعياد الدقهلية بمدرسة الشهيد أحمد حسين الرسمية للغات.

تعليم الدقهلية يستعد للتجهيز لأعياد الدقهلية 

وحضر  التجهيزات وكيل التعليم بالدقهلية والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، ومحمد الشرقاوي موجه عام التربية المسرحية  خالد ضيف موجه عام التربية الموسيقية، الدكتورة جميلة مسعد مدير الخدمات والأنشطة، الدكتورة سالي عبد القادر مديرة الخدمات والأنشطة بشرق  صبري الطنطاوي موجه عام التربية الرياضية. 

كما حضر قيادات المديرية، وإدارة شرق المنصورة التعليمية، وبدأ بعرض رياضي وعروض فنية وغنائية وطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة الدكتور أشرف العربي التربية الرياضية العيد القومي للدقهلية تعليم الدقهلية تربية والتعليم شرق المنصورة مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم في الدقهلية

مواد متعلقة

برواتب 700 يورو.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (إنفوجراف)

وكيل التعليم بالدقهلية يناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

القبض على مالكى ومديرى 3 شركات للنصب على راغبى السفر للعمل بالخارج بالجيزة

البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
ads

الأكثر قراءة

مودرن سبورت يرد على قرار اتحاد الكرة بإلزام النادي بدفع 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

أخبار مصر: كارثة جديدة بالخانكة، قصة مأساوية في طلاق رنا سماحة، إمام عاشور يرد على احتفاله المثير، حادث مروع لإعلامي شهير

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

وزير المالية السوري: شطب أسماء 300 ألف موظف في الدولة

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 ببداية التعاملات

القصة الكاملة لشراء إيلون ماسك لنادي ليفربول وموقف محمد صلاح

مدبولى: افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة للترويج لمصر في مختلف المجالات

ناصف ساويرس يدرس مغادرة بريطانيا بسبب زيادة الضرائب

منوعات

المزيد

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

حريق ضخم قرب لوس أنجلوس يدمر فيلات بملايين الدولارات ويجبر الآلاف على الفرار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء 8-1-2025 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 8-1- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برواتب 700 يورو.. وظائف خالية في البوسنة والهرسك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح سر تميز "رجب" عن بقية شهور العام

أسماء سورة الحج وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

انتهاء الأجل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 من سورة المنافقون

المزيد
الجريدة الرسمية