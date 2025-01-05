تحمل ابنها يوميا لكليته.. شيخ الأزهر يستقبل الأم الملهمة زينب الشربيني.. ويوجه بيت الزكاة بصرف إعانة شهرية وأثاث منزلي ودراجة بخارية لأم عبد المنعم المصاب بمرض «الجسم الزجاجي»

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، السيدة زينب الشربيني، ‏التي أصبحت رمزًا للأم المثالية بفضل تفانيها في رعاية ابنها «عبد المنعم»، الطالب بكلية الدراسات ‏الإسلامية بجامعة الأزهر فرع دمياط، الذي يعاني من مرض «الجسم الزجاجي» الذي يمنعه من الحركة.

استغاثة عاجلة من السيدة زينب الشربيني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت استغاثة عاجلة من السيدة زينب الشربيني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ لمساعدتها في تدبير شؤون حياتها ومساعدة ابنها الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع دمياط، الذي يعاني من مرض «الجسم الزجاجي» الذي لا يمكنه من التحرك تمامًا.



وخلال اللقاء، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره الكبير لهذه الأم الصابرة، مشيدًا بصبرها وقوة وفائها ‏لابنها، الذي حرصت على نقله يوميًّا من المنزل إلى مقر دراسته منذ طفولته حتى المرحلة الجامعية، لتأدية ‏واجباته الدراسية رغم التحديات الكبيرة، وتحمل مشقة هذا العمل طول مراحل دراسته، في مشهد يجسد درسًا ‏إنسانيًّا يعبر عن الأمهات المصريات المكافحات.‏



بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة شهرية وأثاث منزلي ودرّاجة بخارية لأم عبد المنعم

من جانبه أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، صرف إعانة شهرية إلى السيدة زينب الشربيني، كما تم تسليمها درّاجة بخارية خاصة بذوي الهمم، وكرسي متحرك وأجهزة كهربائية وأثاث منزلي.

وأكد بيان «بيت الزكاة والصدقات» أن والدة «عبد المنعم» الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، فرع دمياط - اعتادت على حمل ابنها من منزلها إلى مقر دراسته لأداء امتحاناته منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية؛ حرصًا منها على استكمال دراسته، رغم ما يُعانيه من مرض «الجسم الزجاجي» الذي لا يمكِّنه من التحرك تمامًا.

كان فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجه في وقت سابق المسئولين في الأزهر وبيت الزكاة والصدقات، بسرعة التكفل وتلبية كل احتياجات السيدة زينب الشربيني، التي اعتادت على حمل ابنها «عبد المنعم» الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع دمياط، لأداء امتحاناته منذ مرحلة رياض الأطفال، وحتى المرحلة الجامعية من منزلها إلى مقر دراسته بالكلية، حرصًا منها على استكمال دراسته وإجادة القراءة والكتابة، رغم ما يُعانيه من مرض "الجسم الزجاجي" الذي لا يمكنه من التحرك تمامًا.

شيخ الأزهر يوجه برعاية حالة الأم الملهمة "زينب الشربيني"

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لهذه الأم المثالية بحق، التي ضربت أروع الأمثلة في التمسك بالأمل في الله، وتضحيتها في سبيل الاهتمام بابنها وتعليمه، رغم المحنة الشديدة التي ألمت بهم، داعيًا المولى عز وجل أن يجزيها خير الجزاء على ما قدَّمته، وأن يجعل كل خطوة خطتها في خدمة ابنها شفيعة لها يوم القيامة.

كما وجه شيخ الأزهر بتوفير وسيلة تُمكن السيدة زينب من نقل ابنها «عبد المنعم» والتحرك به في سهولة ويسر، وإجراء كافة الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة له، وتحديد موعد لفضيلته مع السيدة "زينب الشربيني" في مكتبه بمشيخة الأزهر، تعبيرًا عن تقديره الكبير لما قامت به من تضحيات تجاه ولدها، من أجل حصوله على تعليم جيد، رغم تلك الظروف الصحية الصعبة.

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