الخميس 09 يناير 2025
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رياضة

الزمالك يجهز جزءًا من متأخرات اللاعبين قبل الإعلان عن تجديد زيزو

زيزو
زيزو

 جهز مسئولو نادي الزمالك، جزءا من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل صرفها خلال الساعات المقبلة قبل الإعلان عن تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق. 

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك خلال الساعات المقبلة عن تجديد زيزو، ولكنه ينتظر  صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويسعى الزمالك لتجاوز عقبة أبو قير للأسمدة والصعود لدور الـ16 بحثًا عن التدرج في البطولة من أجل الفوز بها. 

فيما يأمل فريق أبو قير للأسمدة في تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء الزمالك من كأس مصر أو خوض مباراة كبيرة والخروج بشكل مشرف من البطولة.

 

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة اليوم الخميس في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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