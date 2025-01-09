البكالوريا تثير غضب المصريين.. النشطاء: التعليم لمن يدفع ومدبولي نسي طلاب الحكومة.. والخبراء: النظام الجديد غير دستوري.. والتربويون: سرعة تغيير نظم الثانوية العامة يثير الربكة

أثار نظام "البكالوريا" بديل الثانوية العامة جدلًا واسعًا ومخاوف بين المصريين من خلال حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، البعض بدا غاضبًا من النظام الجديد، وخاصة أنه تمت الموافقة المبدئية عليه لتطبيقه العام الدراسي المقبل، في حين شكك آخرون في عدم دستورية القرار، لافتقاده مبدأ نجانية التعليم، والمساواة بين الطلبة، وخاصة مع مبدأ من يتمكن من الدفع أكثر يمكنه أن يدخل الامتحان لتحسين مجموعه.

مشروع البكالوريا الجديد يثير الجدل

مشروع البكالوريا الجديد، بديل الثانوية العامة، هو مشروع طرحه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، يسمح بدخول الطالب للامتحان أكثر من مرة بمقابل مادي، لإعطاء فرصة لتحسين مجموعه، وهو يتشابه مع مقترح قديم رفضه مجلسي الشيوخ والنواب عام 2021، في عهد وزير التعليم السابق الدكتور طارق شوقي، وسبب رفضه آنذاك لتعارضه مع الدستور المصري.



وأثار مشروع البكالوريا الجديد غضب المصريين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق البلوجر فتح الله رضوان قائلًا: "البكالوريا المصرية الطالب في أولى هيدرس ٧ مواد أساسية وفي تانية هيدرس أربع مواد فقط وفي تالتة هيدرس ٣ مواد فقط. وهيكون فيه تحسين للمجموع ودخول الجامعة مش هيتحسب على مجموع تالتة فقط.. وهيكون قدام الطالب ٤ محاولات امتحانية ومفيش لغة عربية في تالتة ثانوي وفيه لغة أجنبية تانية داخل..".

مميزات نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة



أما الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس بكلية تربية جامعة عين شمس، فقال: "هذه قراءة مبدئية لنظام البكالوريا المصرية: المميزات.. تعدد المسارات في الثانوية العامة ليشمل ٤ مسارات، وليس تخصصين فقط، هى الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والآداب والفنون، مما يتيح فرصة أكبر للطالب للاختيار بما يتوافق مع ميوله وقدراته، والتركيز بدرجة أكبر على علوم المستقبل والمرتبطة بسوق العمل، مع تعدد فرص التقييم (التقييم المستمر) وإتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات مما يقلل من الضغوط الواقعة عليه".



وتابع الدكتور تامر شوقي مميزات نظام البكالوريا: "قصر عدد المواد في سنتين يتيح للطالب التعمق فيها ويخفف من ضغوط الدروس الخصوصية، إتاحة فرص تدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات، تسمح بالاعتراف الدولى لشهادة الثانوية العامة، تتضمن أحداث تطوير في كافة المناهج الدراسية، ودراسة مستويات متقدمة من بعض المواد مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والاقتصاد".

مساوئ نظام البكالوريا الجديد

أما عن إشكاليات نظام البكالوريا، فقال عنها الدكتور تامر شوقي: "كيف سيتم التطبيق على طلاب الصف الأول الثانوي من العام القادم (وهذا يعنى تطوير وإعداد مناهج جديدة) على الرغم من أنه من المخطط إحداث تطوير في مناهج هذا الصف بعد سنتين من الآن؟ العام القادم يشمل تطوير مناهج الصف الثاني الإعدادى والعام الذي يليه تطوير مناهج الصف الثالث الإعدادى، يليها تطوير مناهج الصف الأول الثانوي".

وتابع الدكتور تامر شوقي سرد عدم مميزات نظام البكالوريا "عدم وضوح التصور بكافة تفاصيله، عدم التمهيد لوجود هذا المقترح، سرعة تغيير نظم الثانوية العامة يثير الربكة والأمر يحتاج إلى استقرار أكبر، شغل الامتحانات في المدارس لمدة ٤ شهور في السنة مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، وجعل البرمجة والحاسب الآلي مادة غير مضافة للمجموع رغم تأكيد القيادة السياسية على أهميتها، وإدراج التربية الدينية كمادة أساسية وهو أمر غير ممكن بالوضع الحالي".

وقال تامر شوقي: "أصدرت الوزارة تعديلات على المواد، وبناءا عليه عادت مواد علم النفس واللغة الأجنبية الثانية إلى الصف الثانى الثانوي وهذا أمر محمود".

نظام البكالوريا المصرية الجديد

وعن نظام البكالوريا الجديد، بديل الثانوية العامة أكد خبراء التعليم أن "مقترح وزير التربية والتعليم بين طلاب الثانوية العامة المختلفين على أساس القدرة المالية، وتنقسم سنوات الدراسة فيه إلى 3 سنوات على مرحلتين: المرحلة التمهيدية وهي الصف الأول الثانوي، يدرس فيه الطالب عددًا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي (التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، اللغة الأجنبية الأولى)، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع: اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب".



وقال الخبراء التربويين إن "المرحلة الثانية من نظام البكالوريا المصرية، هي الأساسية وتشمل الصف الثاني الثانوي، والثالث الثانوي، والتي سيُسمح بأداء الامتحان مرتين في العام لتحسين المجموع، ويقضي الطالب في تلك المرحلة 4 سنوات بحد أقصى؛ ويدرس الطالب في الصف الثاني الثانوي: 4 مواد منهم 3 أساسية هي: (اللغة العربية، التاريخ المصري، اللغة الأجنبية الأولى)، بالإضافة لمادة تخصص، وفي الصف الثالث الثانوي يدرس مادة التربية الدينية كمادة أساسية، بالإضافة لمادتي تخصص.

وأضافوا أن مادة التخصص ستكون في مسار من 4، حددتها الوزارة لطالب البكالوريا، حيث يتخصص الطالب بمسار أو أكثر، حسب تفضيلاته للدراسة الجامعية، وهي: (الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، الآداب والفنون).

البكالوريا مقترح قديم غير دستوري

وعبر بعض النشطاء عن غضبهم من النظام الجديد قائلين: "فرصة أكبر لمن يدفع أكثر، فالنظام الجديد أعطى طلاب المرحلة الأساسية، فرصتين لدخول الامتحان مرتين سنويًا، في مايو ويوليو للصف الثاني، ويونيو وأغسطس للصف الثالث. الامتحان الأول دخوله مجانًا، فيما سيكون الامتحان الثاني بمقابل 500 جنيه لكل مادة".



وقال أحد النشطاء: "مدبولي نسي أن طلاب المدارس المصرية في مرحلة الثانوية العامة، بحسب البيانات الرسمية، من الطبقات الأدنى دخلًا، ممن يتعلمون في مدارس حكومية، لتجنب المصاريف الدراسية المرتفعة، مما قد يعيقهم عن الاستفادة من فرص تحسين مجموعهم، التي تشترط دفع مقابل مادي".

وعبر البعض عن رفضهم لنظام البكالوريا الجديد، قائلين: "إعادة إحياء مقترح قديم به "شبهة عدم دستورية"، الاقتراح الذي طرحه وزير التعليم عبد اللطيف سبق أن قدمت الحكومة نظامًا شبيهًا به في ديسمبر 2020، قدمه الدكتور طارق شوقي، وكان يقوم على ثانوية تراكمية بها فرص لتحسين المجموع بدخول الامتحان أكثر من مرة، على أن يكون دخول الامتحان بعد أول مرة برسوم، لم تتحدد آنذاك".

وقال أحد النشطاء عن عدم دستورية نظام البكالوريا الجديد: "في عام 2021 أحالت الحكومة مشروع بتعديل المادة 28 من قانون التعليم رقم 39 لسنة 1981، وقتها إلى مجلس الشيوخ، والذي تم رفضه في أبريل 2021، وذكرت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ في تقريرها لرفض قرار وزير التعليم آنذاك "إن المشروع يشوبه شبهة عدم دستورية، ويتعارض مع مبدأ دستوري وهو "مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور، ومع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المصريين، المنصوص عليه في المادة 1 من الدستور".

بديل الثانوية العامة الجديد غير مرغوب فيه

وقال البلوجر إسلام البنداري عن نظام البكالوريا: "نظام غير مرغوب فيه من وجهة نظري الشخصية خاصة إلغاء مادتي اللغة العربية والإنجليزية".



وعبرت أسماء عرب عن غضبها قائلة: "يعني أي قرار يطلع في دماغ أي وزير يمشي علينا كلنا، أين مناقشة القرار، وموافقة المجتمع الذي سيطبق علية القرار".

وقالت البلوجر حنان عادل: " قرار جديد هو ده تطوير تعليم ولا رجوع للخلف، طيب احنا هنفضل يتجرب فينا كل حاجه كده..."

في حين سخرت البلوجر أنجي موسى قائلة: "أنا أعرف إن الناس بتتقدم، أنا حاسة إننا حنرجع للمبه الجاز قريبا والحنطور والكريته والباشا والهانم".

التجارب الجديدة لا تصلح للثانوية العامة

وقال الناشط سليم الهجرسي: "نظام التجارب فى التعليم يصلح فى الفترات الصغيرة مش الثانوية العامة الوزير وضع السم في العسل وقال إن الدين مادة أساسية فى البكالوريا طب وما قبل البكالوريا مافيش دين.. ثانيًا الدول المتقدمة لا تلغي التاريخ والكيمياء والفيزياء والرياضة من مراحل البكالوريا، بالعكس بتزيد مساحة الدراسة.. ثالثًا: الموضوع فى ظاهره تخفيف، ولكن هو حذف التعليم الموجود الطالب هيدرس مواد فى الصف الأول تختلف ولا ترتبط بمواد الصف الثاني وتختلف عن مواد الصف الثالث يبقى كل سنة لوحدها مافيش أى ربط تعليمى بين السنوات الثلاث".

وتابع الهجرسي "الطالب ممكن يدخل يمتحن فى المادة أكتر من مرة مقابل ٥٠٠ج للمرة بعد المرة الأولى المجانية ده هيدخلنا فى دوامة امتحانات وإعادة امتحانات مع العلم ان السعر هيغلى بعداول سنة من ٥٠٠الى ١٠٠٠ ومن ١٠٠٠الى ٥٠٠٠ ج وهكذا من الاخر مصر تتجه إلى فوضى تعليمية".

وطالب البلوجر أحمد أحمد سليمان بمناقشة مجتمعية فقال: "القرارات التى تمس مستقبل التعليم تناقش مجتمعيا أولًا ثم لجنة التعليم بمجلس الشعب تقرها ثم يتم اعتمادها أما أن نصحى الصبح نلاقى الوزير قرر".

البكالوريا كوارث منهجية

وعلق طاهر البابلي مدرس رياضيات، قائلًا: "البكالوريا كوارث منهجية.. 1- يضع مادة التربية الدينية مادة أساسية، أمر كنا نتمناه منذ زمن ولكن يضعها مادة في سنة دون أخرى.. 2- طالب هندسة وعلوم حاسب سبحان الله اسم المسار كده يخيره تدرس كيميا ولا برمجة غباء منقطع النظير.. 3- طالب هندسة وعلوم حاسب يجلس سنة كاملة بدون دراسة الرياضيات وهرجع ادرسهالك هي والفيزياء.. 4- طالب طب وعلوم حياة مش هتدرس جيولوجيا بس اخليك ممكن تدرس رياضة عادي.. يقول لك الفلسفة الاعتراف الدولي.. طيب من مطبق هذا النظام من دول العالم الخلطة السرية بتاعة المطبخ... لا للبكالوريا".

الامتحانات في نظام البكالوريا الجديد، فيتو



أما أميرة منصور مدرسه علم نفس، فعبرت عن مخاوفها من البكالوريا، فقالت: "رسميًا إلغاء الثانوية العامة واستبدالها بنظام البكالوريا متعدد المسارات ومتعدد المحاولات.. البكالوريا تعود من جديد من زمن البشوات.. البكالوريا (الثانوية العامة) أصبحت من 3 لـ 5 سنوات، حسب ما الطالب يحب، بحيث تكون أولى ثانوي إجباري في السنة الأولى وبعدين ثانية وثالثة ثانوي في المجموع بس يقدر الطالب ياخدهم براحته بقا بس بحد أقصى 4 سنين؛ شعبة طب وعلوم حياة مش هيدرس فيزياء خالص، والأحياء والكيمياء مواد مستوى رفيع، شعبة الهندسة وعلوم الحاسب مش هيدرس كيمياء خالص والرياضيات والفيزياء مواد مستوى رفيع".

البكالوريا الجديدة مثيرة للجدل

وقالت أميرة منصور: "بالنسبة لشعبة الآداب والفنون (أدبي) مش هيدرس فلسفة وعلم نفس خالص والجغرافيا مستوى رفيع، شعبة الأعمال (شعبة جديدة) فيها الاقتصاد مستوى رفيع جانب الرياضيات.، مفيش فرنساوي خالص والدين في المجموع في أولى ثانوي؛ اللغة العربية والإنجليزية والتاريخ المصري مواد إجبارية، الامتحانات أول مرة مجانًا، لكن ممكن تدخل تمتحن ثاني وثالث لنفس المادة لو حابب، بس تدفع من المرة التانية 500 جنيه لكل محاولة".

نظام البكالوريا الجديد يثير الجدل، فيتو

وعبرت أميرة عن مخاوفها قائلة: "تخيل معي طلاب طب خلال ٣ سنين من الآن مش هيكونوا درسوا أحياء ولا كيمياء ولا فيزياء في البكالوريا، لأن دي مواد اختياري ومستوى رفيع، وطلاب هندسة مش هيكونوا درسوا رياضيات وفيزياء لأنهم مواد اختياري.. ملخص ما حدث في وزارة التربية والتعليم المصرية مثير للجدل جدًا وعليه علامات استفهام كثيرة واتمنى الرؤية توضح".

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