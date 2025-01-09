12 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

نظام البكالوريا، ما زال عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، يبحث عبر محركات البحث المختلفة لمعرفة تفاصيل نظام البكالوريا الجديد الذي أعلن عنه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أمام مجلس الوزراء أمس.

البكالوريا بديل الثانوية العامة

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقديمها لجميع متابعيها ننشر أهم المعلومات عن نظام البكالوريا الجديد ( بديل الثانوية العامة) والمقرر تطبيقه على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام القادم.

ما هو نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة؟

1- التطبيق يبدأ من العام المقبل

2- المواد الدراسية بالصف الأول الثانوي 7 مواد أساسية

3- المواد الدراسية بالصف الثاني الثانوي 4 مواد فقط

4- المواد الدراسية بالصف الثالث الثانوي 3 مواد فقط

5- لا توجد لغة عربية أو أجنبية في ثالثة ثانوي

6- لن يكون هناك تقسيم علمي أو أدبي

7- مدة الدراسة من 3 لـ 5 سنوات حسب رغبة الطالب ولكن يكون الصف الأول الثانوي إجباريا

8- يمكن للطالب إتمام الصف الثاني والثالث الثانوي بحد أقصى 4 سنوات

9- دخول الجامعة لن يعتمد على مجموع الصف الثالث الثانوي فقط

10- يسمح للطالب بإعادة الامتحان في أي عام دراسي بحد أقصى 4 محاولات

11- الامتحانات مرتان سنويا في مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وفي يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي

12- تكون المرة الأولى للامتحانات مجانية وكل محاولة إضافية بـ 500 جنيه

شهادة البكالوريا تتكون من مرحلتين “التمهيدية والرئيسية”

وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية ، أوضح الوزير أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

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