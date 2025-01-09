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«أمهات مصر»: مقترح شهادة البكالوريا المصرية «ممتاز وبسيط»

نظام البكالوريا المصرية
نظام البكالوريا المصرية
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وصفت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، مقترح شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة" بـ«الممتاز والبسيط وغير المشتت للطالب».

مؤسس «أمهات مصر» تصف مقترح شهادة البكالوريا المصرية بـ«الممتاز والبسيط»

وقالت عبير، في تصريحات صحفية: إن المقترح يتضمن دراسة الطالب 7 مواد أساسية داخل المجموع، إضافة إلي مادتين خارج المجموع، في الصف الأول الثانوي، بينما يدرس 3 مواد أساسية ومادة تخصص بالصف الثاني الثانوي، وفي الصف الثالث الثانوي يدرس مادة التربية الدينية بالإضافة إلي مادتين تخصص بإجمالي 3 مواد، ويلتحق الطالب بالجامعة بناء علي المجموع في الصفين الثاني والثالث الثانوي، وبالتالي عدد المواد في المقترح قليل ولا تشتت الطالب.

شهادة البكالوريا المصرية

وأكدت عبير على ميزة أخرى في مقترح شهادة البكالوريا المصرية، ألا وهي: "نظام التحسين مرتين في العام، يبعد الطالب وولي الأمر عن الضغط النفسي والتوتر والقلق من المجموع، لأنه يعطيه الفرصة للتعويض في حالة اراد الطالب ذلك"، مستطرده: "الجميل أيضًا، عندما يقوم الطالب بالتحسين وحصل علي مجموع أقل مما حصل عليه في الامتحان لأول مرة، فتحسب له الدرجة الأعلي، وهذا أمر جيد جدًّا".

ولفتت عبير النظر إلي أن مقترح البكالوريا المصرية تقضي بنسبة كبيرة على الضغط النفسي الذي يعاني منه الطالب وأولياء الأمور في الثانوية العامة، خاصة مع كل هذه المميزات التي يتمتع بها المقترح الجديد، ولكن إذا تم تطبيقه كما أعلن عنه دون تغيير فيه، بالإضافة إلي ضرورة وجود معلمين متخصصين وبنية تحتية مناسبة داخل المدارس.

12 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

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وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، على أهمية الحوار المجتمعي لجميع عناصر العملية التعليمية من معلمين وخبراء وأولياء الأمور، لإبداء رأيهم في المقترح ومشاركتهم فيه قبل تطبيقه.

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