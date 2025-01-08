الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

الحكومة تكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا الجديد (فيديو)

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما طرح اليوم عن نظام البكالوريا خطة مبدئية وسيتم الإعان عنه بعد انتهاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية من مناقشتها على أن يتم تطبيقه العام المقبل.

 

موعد تطبيق نظام البكالوريا

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": نظام البكالوريا سيتم تطبيقه على الصف الأول الثانوي العام المقبل وبعد ذلك سيتم تطبيقه تدريجيا.

 

طرح وزير التربية والتعليم

وأكد: أنا ما قدمه وزير التربية والتعليم عن نظام البكالوريا اليوم هو مجرد طرح مبدئي لتطوير نظام الثانوية العامة.

 

تعديل تشريعي للتحول الي نظام البكالوريا

ولفت: في حال احتاج التحول الي نظام البكالوريا الجديد لتعديل تشريعي سيتم القيام به دون أي مشكلة.
 

الهدف من نظام البكالوريا

وأشار إلي أن الهدف من الطرح الجديد للبكالوريا اعتماد نظام الثانوية العامة على المهارات الفكرية والنقدية بدلا من الحفظ والتلقين، وإزالة الخوف والرعب لدى الطلاب واعتماد نظام مشابه لما هو مطب بالمدارس الدولية ومنح الطالب القدرة على تحسين مستواه وقدراته من خلال دخول الامتحان أكثر من مرة.

 

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