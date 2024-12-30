خبير تربوي يكشف 8 مزايا لـ تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

انطلقت تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي أمس الأحد، بشكل مبدئي حتى 5 يناير مع استمرار الدراسة للطلاب داخل المدارس، على أن يتم تقييم نهائى من 16 حتى 23 يناير المقبل.

ومن جانبه كشف الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، عما يستفيده تلاميذ الصفوف الأول والثانى الابتدائي من التقييمات، بالرغم من وجود بعض الإشكاليات المرتبطة بالتقييمات المبكرة للاطفال.

وقال أستاذ التربية بجامعة عين شمس: إن هذه التقييمات لها عديد من الفوائد حال مراعاة التطبيق السليم لها منها:

. الكشف المبكر على الأطفال الذين لديهم صعوبات في القراءة والكتابة مما يفيد في معرفة الأسباب وعلاجها بشكل سليم

. تعويد الطفل على جو الأختبارات من سن مبكرة ومن ثم لا يصاب بالصدمة عندما تطبق عليه في مراحل تالية

. توجيه أولياء الأمور اهتمامًا أكبر بالتزام أولادهم في تلك الصفوف بالحضور لأنه شرط أساسي للنجاح، مع العلم أنه في ظل السنوات السابقة كان هناك عدد غير قليل من أطفال تلك الصفوف لا يذهبون إلى المدرسة إلا أيامًا معدودة طوال الفصل الدراسي مما أثر سلبًا على مستواهم الدراسي فيما بعد

. ضمان تحصيل الطفل المعلومات والمهارات الأساسية في تلك الصفوف والتى تعتبر أساسًا لتعلمه كل المواد الدراسية في كل الصفوف التالية؛ إذ إن مهارات القراءة والكتابة هي أساس كل أنواع التعلم

. توفير الفرصة لولي الأمر لاتخاذ القرار المناسب لنقل ابنه من مدرسة إلى أخرى أو من نمط تعليم (مثل اللغات) إلى نمط آخر(مثل العربي) في حال تعثر ابنه لأسباب ترجع إلى تلك المدرسة أو التعليم، وخاصة أن التحويل من نمط تعليم إلى آخر يكون أكثر صعوبة على التلميذ كلما تقدم في سنوات الدراسة.

. كسر حاجز الخوف بين الطفل والمدرسة في ضوء تعود الطفل على الحضور والالتزام في المدرسة وبالتالي ألفته بها.

. تحقيق نوع من العدالة بين التلاميذ، ومكافأة كل منهم على قدر جهده.

. تمكين أولياء الأمور من اكتشاف مواهب أولادهم في سن مبكرة ومن ثم تنميتها.



وأشار شوقي إلى أنه لتحقيق كل تلك الفوائد مرهون بما يلى:



. عدم إجبار الطفل على الكتابة بشكل مبالغ فيه، وأن تكون الاسئلة في أغلبها إما اختيار من متعدد أو صح وخطأ أو توصيل أو كتابة الكلمة (واحدة) الناقصة .

. عدم المقارنة بين أداء الأطفال في التقييمات، ومكافأة الكل على اجتياز التقييمات.

. إضافة جو من البهجة أثناء التقييمات مثل تزيين الفصل.

. عدم وجود أشخاص غرباء ولو حتى معلمين لم يدرسوا للطفل أثناء الامتحانات، بل لا بد من وجود معلمته التى يألفها فقط حتى لا يشعر بالخوف.

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