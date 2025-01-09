بدء جلسة البرلمان اللبناني بشأن انتخاب رئيس للبلاد

بدأت قبل قليل جلسة مجلس البرلمان اللبنانى المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بحسب خبر عاجل لقناة المنارة الإخبارية.

ووصل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى مقر البرلمان في وقت سابق صباح اليوم لترؤس جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

800 يوم لشغور منصب رئيس الجمهورية فى لبنان

ويترقب اللبنانيون نتائج الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور في سدة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين وشهرين وساهم في تعميق أزمات متلاحقة تشهدها البلاد، وذلك بحضور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان وسفراء اللجنة الخماسية.

وفيما لم تذَلل بعد نهائيًا كل العقبات بانتظار موقف الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، تراصفت الكتل النيابية الأخرى وأجمعت على تأييد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية في جلسة اليوم.

المشاورات بين القوى السياسية في الساعات الأخيرة

وتكثّفت الاجتماعات والمشاورات بين القوى السياسية في الساعات الأخيرة بهدف التوصل إلى توافق حول العماد عون الذي يحظى بدعم عدد من الدول الإقليمية والدولية. رغم أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام المفاجآت.

وتأتي جلسة الانتخاب بعد حرب مدمرة أضعفت لاعبًا رئيسيًّا بالبلاد هو حزب الله وكذلك بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا المجاورة.

وبدا واضحا خلال الساعات الماضية أنّ قائد الجيش العماد جوزاف عون سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، وهو يحظى بدعم من عدد من الدول الإقليمية والدولية، وفق ما رشح من تصريحات عدد كبير من السياسيين اللبنانيين.

ويؤشّر انتخاب الرئيس بعد الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان منذ العام 2019، لبداية مرحلة من الاستقرار إلى حدّ ما.

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