الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

بدأت بالسب والبصق بين النواب، بث مباشر لجلسة اختيار الرئيس اللبناني

نائبة فى البرلمان
نائبة فى البرلمان اللبنانى تسب نائبا آخر، فيتو

انطلقت جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس؛ لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط انتشار أمني مكثف للجيش في مناطق عدة من العاصمة بيروت.

وشهدت جلسة مجلس النواب اللبنانى خلافات حادة بين النواب اللبنانيين وصلت إلى السب والبصق على بعضهم البعض وسط خلافات فى الرأى.

وقال البعض إن اختيار الرئيس اليوم يعد مخالفة للدستور، فيما طالب البعض الآخر بإنهاء أزمة اختيار رئيس الجمهورية اليوم. 

 انطلاق جلسة مجلس النواب اللبناني 

وانطلقت جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم؛ لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط انتشار أمني مكثف للجيش في مناطق عدة من العاصمة بيروت.

ووصل أكثر من 100 عضو لمجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس جديد للبلاد بحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

يعقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، جلسة عامة لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان بعد الدعوة التي وجهها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي

في غضون ذلك وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب اللبناني لحضور جلسة انتخاب الرئيس.

وينتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

لا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

وتأتي جلسة الانتخاب اليوم بعد فراغ في موقع رئاسة الجمهورية استمر لأكثر من سنتين بعد انتهاء فترة الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال عون.

إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة انتخاب رئيس لبنان

توافق بدون إملاءات، لبنان ينتخب اليوم رئيسًا جديدًا للجمهورية

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بيروت مجلس النواب اللبناني انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية نبيه بري رئاسة الجمهورية

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