اعترافات ربة منزل متهمة بالاتجار في المخدرات بالسلام

أدلت ربة منزل متهمة بحيازة زجاجات تحتوي علي كمية من المواد المخدرة باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام .



وقالت المتهمة إنها تتخذ من تجارة الأقراص المخدرة نشاطًا إجراميًّا لتحقيق مكاسب غير مشروعة.



وأضافت المتهمة أنها تقوم بتوزيع بضاعتها غير المشروعة علي زبائنها متخذة من منزلها مكانًا لمزاولة نشاطها الإجرامي، مشيرة إلى أن كل متحصلاتها من تجارتها المحرمة تضعها في شراء مواد مخدرة.



البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتها كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وبتفتيش المتهمة بمعرفة الشرطة النسائية عثر بحوزتها على عدد من الأقراص المخدرة، و22 زجاجة مخدر مختلفة الأنواع، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار في منطقة النهضة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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