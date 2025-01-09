الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول مقتل ربة منزل بالسلام

النيابة، فيتو
النيابة، فيتو

 أمرت نيابة السلام باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها واثنين آخرين بقصد سرقتها في منطقة السلام.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ، وبالتحري تبين العثور على جثة سيدة بها آثار خنق ويوجد بالشقة بعثرة في جميع محتوياتها.

وكشفت التحريات أن شقيق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بقصد سرقتها بعد طلبه منها إقراضه بعض الأموال ورفضها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أول النيابة العامة

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