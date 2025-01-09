رفع القمامة والمخلفات بالطريق الدائري على ترعة الملاح بحي غرب أسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط استمرار شن حملات أعمال التطهير ونزع الحشائش من الترع والمصارف بالمراكز والقرى لضمان وصول المياه بكميات مناسبة، فضلًا عن إزالة تلك المخلفات الناتجة من أعمال التطهير للحفاظ على صحة المواطنين والتيسير على المواطنين في النقل والانتقال بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة.

عدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف

وأكد محافظ أسيوط على أهمية رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي قد قامت برفع وإزالة القمامة والمخلفات خلف المصدات "نيو جيرسي" الطريق الدائري بعد كوبري الشيخ الأربعين ونقلهم إلى الأماكن المخصصة بعيدًا عن الكتلة السكانية وذلك حفاظًا على نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة واستجابة لمطالب المواطنين وذلك بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية لحي غرب ( لوادر، حاويات، سيارات) ضمن الجهود المبذولة لتقديم خدمة لأهالي ومواطني المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط في تصريحات له اليوم الخميس إلى استمرار تنفيذ مثل تلك الحملات لرفع المخلفات والقمامة والتي من بينها المنطقة المحيطة بكوبري السادات.

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