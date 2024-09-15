الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظة أسيوط تواصل حملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية

حملات التوعية بخطورة
حملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية بأسيوط، فيتو

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات والفعاليات التي تعمل على مواجهة الزيادة السكانية وتساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان تنفيذًا لرؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. 

 

رفع الوعي السكاني للمواطنين 

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة عن طريق رفع الوعي السكاني والنزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين.

 

تنظيم الأسرة ومخاطر الزيادة السكانية

وقامت وحدة السكان بمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز بتنظيم ندوة توعوية بمركز شباب دشلوط عن تنظيم الأسرة ومخاطر الزيادة السكانية والتوعية بالقضايا المجتمعية وذلك بحضور حوالي 25 سيدة من أهالي القرية وبحضور حسين نمر حسين رئيس الوحدة المحلية بدشلوط وهلال عبد الحميد دسوقي سكرتير الوحدة المحلية بدشلوط وجميلة يوسف السيد مدير وحدة السكان بمركز ومدينة ديروط وبالتنسيق مع مرفت فتحي منسق وحدة السكان وحقوق الطفل بالوحدة ومرفت إبراهيم مسئول الإعلام بالإدارة الصحية وممدوح عبد القادر على مدير المتابعة بالوحدة المحلية بدشلوط. 

محافظ أسيوط يلتقي 300 رائدة ريفية لدورهن في التوعية بالقضايا السكانية (صور)

تنظيم قوافل مجانية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمركزي أسيوط وصدفا

 

وتناولت الندوة قضية الزيادة السكانية ومدى تأثيرها على المستوي المعيشي للفرد والمجتمع بالإضافة إلى نبذ العنف ونشر ثقافة الاتقاء والتواصل والتسامح والاهتمام ببناء الإنسان المصري والتثقيف الصحي وأهمية الوقاية والعلاج؛ وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة للحد من الزيادة السكانية والعمل على رفع الوعى بتلك القضية انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وبإشراف الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وبمتابعة وحدة السكان المركزية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل وذلك لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية تحقيقًا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠ تنمية الاسرة المصرية.

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