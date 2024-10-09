محافظ أسيوط يوجه بتوصيل التليفونات لقرية موشا وتطهير ترعة الملاح (صور)

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ترعة الملاح أمام موقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط يرافقه المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ، تراكم القمامة والمخلفات بترعة الملاح أمام مقر شركة مياة الشرب والصرف الصحي ووجه مسئولي الري بالتنسيق مع حي شرق وحي غرب بسرعة رفع تراكمات القمامة والحشائش وتطهير الترعة فورًا باستخدام معدات الرى والأحياء وأيضا معدات الإنقاذ السريع وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم.



وكلف محافظ أسيوط مسئولي الري والأحياء بضرورة المتابعة اليومية لحالة المجاري والمجاري المائية من حيث حالة التطهير ومناسيب المياة بها للحفاظ عليها من التلوث ورفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مشددًا على ضرورة وضع جدول زمني لتطهير جميع الترع والمصارف بشكل دوري وعدم السماح بتجمع المخلفات خلف بوابات حجز المياة في تلك الترع.

رفع بعض إشغالات الباعة الجائلين

وخلال الجولة أمر المحافظ برفع بعض إشغالات الباعة الجائلين وطالبهم بالتوجه لحي شرق وإدارة المواقف للإستفادة من الأكشاك الحضارية التي سيتم عملها بموقف نزلة عبد اللاه لخدمة الباعة الجائلين بالمنطقة كما التقى بالمواطنين واستمع لشكواهم ومقترحاتهم لخدمة أهداف التنمية على أرض المحافظة.

وأمر بسرعة الإنتهاء من توصيل المرافق خاصة التليفونات بقرية موشا التابعة لمركز أسيوط تمهيدًا لأعمال الرصف، وإعداد دراسة مرورية لعمل دوران للسيارات بجزيرة الوسطى بجوار موقف نزلة عبد اللاه لتخفيف الزحام بمنطقة الموقف.



وعبر أهالي المنطقة عن شكرهم العميق لمحافظ أسيوط لاهتمامه بتطوير المنطقة وتوجيهاته المباشرة للمسئولين بقطاعات العمل المختلفة بوضع الحلول الجذرية لها بما يساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.