الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

طقس السعودية، هذه المدينة تسجل 1 درجة مئوية

حالة طقس في السعودية،
حالة طقس في السعودية، فيتو

كشف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، أن جدة والقنفذة سجلتا أعلى درجة حرارة 31 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل حرارة 1 مئوية فقط.

طقس المملكة خلال اليوم الخميس

جاء ذلك في تقريرها اليومي لطقس المملكة خلال اليوم الخميس.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 30 في مكة المكرمة وجازان و28 في ينبع.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف بدرجة مئوية 1 ثم عرعر وسكاكا والقريات والسودة 2 درجة مئوية.

استمرار تأثير الرياح النشطة على أجزاء من مناطق تبوك

وتوقعت الارصاد السعودية استمرار تأثير الرياح النشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

في حين لا يزال الطقس باردا على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

 فرصة هطول أمطار خفيفة

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق كذلك على مناطق جازان، عسير والباحة.

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