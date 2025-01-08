هطلت كالشلال وأتلفت السيارات والممتلكات، مقاطع مرعبة لأمطار مكة وجدة (فيديو)

أمطار مكة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مرعبة للأمطار الغزيرة التي هطلت على جدة ومكة، حيث أظهرت المقاطع هطول أمطار غزيرة حد الفيضان، جرفت أمامها العديد من السيارات وغطت بعض الأبنية.

غرق شوارع جدة ومكة المكرمة بالمياه

وأظهرت مقاطع الفيديو غرق شوارع جدة ومكة المكرمة بالمياه، وتدفق المياه بشدة، حتى إن البعض وصفها بالشلال، كما أغرقت الأمطار الغزيرة محال تجارية في جدة، وتسببت في حدوث فيضانات جارفة غمرت الشوارع والساحات، كما تم إعلان مستوى الإنذار الأحمر في مكة والمدينة المنورة ومدينة جدة الساحلية، ووصفت بأنها سيول تسببت بأضرار واسعة وتأجيل رحلات الطيران.

كما أظهرت مقاطع فيديو، أيضًا، تأثر السيول الجارفة على بعض المركبات المستخدمة في الخدمات الأرضية، بسبب الرياح الشديدة، وأشار العديد من النشطاء أن خسائر التأمين على السيارات ستكون مرتفعة جدًا، بسبب تعرض السيارات للأضرار والتلف.

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🔴 سلامات العربية السعودية.



عواقب الأمطار في غرب المملكة أمس👇 pic.twitter.com/knkSPhMYqR — الصين بالعربية (@mog_china) January 7, 2025

سيول جارفة وتضرر الممتلكات في مكة وجدة

وشهدت سواحل رابغ، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، ظهور ظاهرة الشاهقة المائية ، وهو مشهد نادر جدًا، وصفه خبراء الأرصاد بأنه مشهد استثنائي، كما تعرضت عسير والباحة ومكة المكرمة لأمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول وتضرر العديد من الممتلكات.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد السيول الجارفة في الرياض، والسيارات العالقة في الطرقات بفعل تجمعات المياه الغزيرة التي غطت الشوارع، وتأثرت حركة الطيران في مطار جدة بفعل الأمطار الغزيرة.

أثارت الأمطار الغزيرة حد السيول وتضرر العديد من المناطق في جدة ومكة المكرمة والرياض منها مخاوف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المملكة السعودية، حيث علق المحلل التقني طارق الملا قائلًا: "خسائر كبيرة بالممتلكات في مكة بسبب الأمطار، الله يستر عليهم.. أمطار جدة"

أما أستشاري إدارة المشاريع الدكتور عبد الرحمن البريدي فقال: "أمطار مكة وأمطار جدة... حفظ الله أرض الحرمين الشريفين.. ضروري تشكيل لجنة لمعرفة الأسباب وكيف حدث كل هذا!".

المطالبة بحل مشكلة تصريف الأمطار

ورد أحد النشطاء قائلًا: "أمطار مكة.. أمطار جدة.. خسائر التأمينات لا تحصى. هل هذا طبيعي أم بفعل تلقيح السحاب".

وقال أحد النشطاء: "هناك أخبار بوجود وفيات.. أنا أنصح بحل مشكلة تصريف مياه الأمطار قبل كأس العالم لأنه لو مات أمريكي ولا بريطاني تحدث مشكلة".

أما البلوجر أبو نايف فقال: "هذي الفترة كل سنة أمطار غزيرة على مكة وجدة في الربع الأول من شهر يناير كل سنة يتكرر بإذن الله ومشيئته".

يذكر أن المملكة العربية السعودية تشهد حاليًا موجة من الطقس السيئ، حيث تضرب أمطار غزيرة مناطق واسعة، أبرزها الرياض وجدة، وصاحبت الأمطار رياح قوية، أدت إلى سيول وأضرار في الممتلكات، وفي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تم إعادة جدولة الرحلات.



وشهدت الرياض هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وغيوم كثيفة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى 12 درجة مئوية كحد أدنى، في حين كانت درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية كحد أقصى.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى سيول في بعض المناطق، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية، وغطت الأمطار العديد من الطرقات، ما دفع الجهات المعنية إلى العمل على تصريف المياه بشكل، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية.

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