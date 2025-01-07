سيول جارفة تجتاح عدة مناطق سعودية

شهدت السعودية هطول كميات كبيرة من الأمطار تسببت بسيول جارفة وسط توقعات باستمرار سوء الطقس في العديد من المناطق، بينها جدة وعسير والباحة ومكة المكرمة.

سيول جارفة وسط توقعات باستمرار سوء الطقس

وقالت هيئة الأرصاد السعودية: "لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة جازان".

وأعلنت السلطات السعودية حالة التأهب القصوى، مع إغلاق جميع الأماكن العامة والمدارس، واللجوء للتعليم عن بعد. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر المياه الغزيرة وهي تجرف العديد من السيارات في مدينة مكة وتغمر المباني المنخفضة.

شاهقة مائية في سواحل مدينة رابغ التابعة لمكة

ونشر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، فيديو لـ"شاهقة مائية" في سواحل مدينة رابغ التابعة لمكة وصفها بالأقوى، حيث لامست الشاطئ لأول مرة، وأسهمت في ارتفاع الأمواج.

وأشار القحطاني إلى أن إدارة البحث والتطوير بالمركز ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة.

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