الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نظام البكالوريا المصرية، ننشر مواد الصف الأول الثانوي وفقا للنظام الجديد

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو
ads

نظام البكالوريا المصرية، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن مواد الصف الأول الثانوي وفقا لنظام البكالوريا الجديد الذي أعلن عنه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أمام مجلس الوزراء.

فقد استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل. 

 

شهادة البكالوريا تتكون من مرحلتين “التمهيدية والرئيسية”

وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

هيكل النظام الجديد لـ شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة

وفيما يلي مواد المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي):

"بديل الثانوية العامة".. تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد.. يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. وتقسيم المواد على عامين

"بديل الثانوية العامة".. وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية


مواد أساسية تشمل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى.


مواد إضافية خارج المجموع: اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة الصف الاول الثانوي الصف الأول الثانوي العام المقبل الصف الأول الثانوى العام بديل الثانوية العامة شهادة البكالوريا المصرية شهادة البكالوريا وزير التربية والتعليم
ads

الأكثر قراءة

جنح مستأنف الجيزة تقرر تخفيف حكم حبس عمر زهران سنة في قضية سرقة المجوهرات

بديل الثانوية العامة، كل ما تريد معرفته عن نظام شهادة البكالوريا المصرية

"بديل الثانوية العامة".. وزير التربية والتعليم يُقدّم عرضًا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

"بديل الثانوية العامة".. تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد.. يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. وتقسيم المواد على عامين

13 قرارًا عاجلًا ومهمًّا لرئيس الوزراء، اعرف التفاصيل

وصفه بلفظ خارج واتهمه بتوريط أمريكا، ترامب ينشر فيديو لأستاذ جامعي يهاجم نتنياهو بسبب العرب

وصفوه بالخطير، اللقطات الأولي لبحيرة حمم بركان "أرتا إليه" في إثيوبيا (فيديو)

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق اليوم واستقرار أسعار البط

منوعات

المزيد

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2025

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق اليوم واستقرار أسعار البط

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال وانخفاض اليوسفي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة.. جدول مباريات كأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بانتهاء فترة التوتر

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

أسماء سورة النمل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية