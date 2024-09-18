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أخبار مصر

التعليم: تطبيق نظام أعمال السنة والتقييمات على طلاب المرحلة الثانوية

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية كانت ما بين 10 إلى 20%.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنها تسعى جاهدة لانتظام حضور الطلاب خلال العام الدراسي الجديد من خلال عدد من الآليات من بينها نظام أعمال السنة والتقييمات والأنشطة التي سيتم تطبيقها في مراحل النقل والتي تستهدف في الأساس مصلحة الطالب وتطوير قدراته ومهاراته وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.

تفعيل البصمة في المدارس 

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفعيل البصمة في المدارس من العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  أن الوزارة لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد تفعيل البصمة في المدارس على الطلاب من العام الدراسي الجديد 2024 / 2025

وأوضح أن قرار تفعيل البصمة في المدارس من العام الدراسي الجديد 2024 / 2025  غير صحيح تماما، ولم يتم ذكره في أي من القرارات الوزارية أو الكتب الدورية المعتمدة حتى الآن من وزير التربية والتعليم.

العام الدراسي الجديد 

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

 

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