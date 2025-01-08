الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

التعليم تكشف قصة تحصيل رسوم الـ500 جنيه في نظام البكالوريا الجديد (فيديو)

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ونظام البكالوريا، فيتو
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البكالوريا، كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، السبب وراء تحصيل رسوم امتحان 500 جنيه في نظام البكالوريا المصرية الجديد في حال تكرار الامتحان.

 

تطبيق رسوم البكالوريا على طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرسوم التي يتم فرضها في امتحان البكالوريا المصرية تطبق على طلاب الصف الثاني والثالث الثانوية، في حال تكرار الامتحان".

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فرص لتحسين المستوى لطلاب الثانوية العامة

وأوضح: وفقا لنظام البكالوريا أو الثانوية العامة الجديدة سيكون أمام الطالب عدة فرص لتحسين المستوى من خلال الدخول للامتحان أكثر من مرة، المحاولة الأولى في الامتحان تكون مجانية أما في حال الرغبة في دخول المحاولة الثانية فإنه سيكون ملزمًا بدفع رسوم امتحان 500 جنيه نظرًا للتكلفة الكبيرة التي تتحملها وزارة التعليم من لجان وأوراق وملاحظين ومراقبة.

 

تكاليف امتحان الثانوية العامة لتحسين المستوى

وتابع: دخول المحاولات الأخرى بعد الدور الأول في الثانوية العامة تكلف على الوزارة لجان امتحان وملاحظين ومراقبين ورؤساء لجان وغيره من التكاليف بالتالي المبلغ الذي يدفعه الطالب نظير دخول المحاولات الأخرى.
 

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