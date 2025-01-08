حبس عاطل بتهمة قتل زوجة شقيقه بالاشتراك مع آخرين في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل واثنين آخرين بتهمة قتل زوجة شقيق الأول بقصد سرقتها في منطقة السلام 4 أيام على ذمة التحقيق



تلقت مباحث قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثورعلى جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ، وبالتحري تبين العثور على جثة سيدة بها آثار خنق ويوجد بالشقة بعثرة في جميع محتوياتها.

وكشفت التحريات أن شقيق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بقصد سرقتها بعد طلبه منها إقراضه بعض الأموال ورفضها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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