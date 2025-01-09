الخميس 09 يناير 2025
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جدول امتحانات الإعدادية في الشرقية اليوم

انطلاق امتحانات الاعدادية
انطلاق امتحانات الاعدادية العامة بالشرقية منذ قليل-فيتو

انطلقت قبل  قليل امتحانات الإعدادية العامة الساعة التاسعة حيث تبدأ بمادة الحاسب الآلى من  التاسعة وتنتهى فى العاشرة وبعدها مادة التربية الدينية والتى تستغرق من العاشرة والنصف حتى الثانية عشر ثم تأتى التربية الفنية التى تبدأ فى الثانية عشر والنصف وتنتهى فى الثانية والنصف ظهرا وذلك فى المواد التى لا تضاف للمجموع مع ضرورة أن يحقق الطالب فيها مجموع النجاح كل مادة منفردة. 

وكيل تعليم الشرقية يتابع المراجعات المجمعة لطلاب الشهادة الإعدادية

المواد التى لا تضاف للمجموع 

وقال محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية:  يبدأ الامتحان فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من الخميس القادم فى اللغة العربية وباقى المواد تباعا وحسب جدول الامتحانات الموضوع. 

جدول امتحانات الاعدادية العامة -فيتو
جدول امتحانات الاعدادية العامة -فيتو

امتحانات النقل اعتبارا من 11 يناير 2025

وأشار إلى بدء امتحانات النقل  لصفوف الابتدائى والاعدادى  ونقل الثانوى اعتبارا من  السبت الموافق 11 يناير الى الاربعاء القادم  14 من ذات الشهر ثم تستأنف امتحانات الإعدادية مرة أخرى الخميس القادم كما يستمر نقل الثانوى منفردا حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير  عشر 2025. 

وكيل تعليم الشرقية يتابع سير الامتحانات بإدارة الإبراهيمية

اتخاذ الإجراءات الاحترازية 

اكد رمضان اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتأمين اللجان حيث تم الانتهاء من قبول الاعتذارات الثلاثاء الماضى، والعملية الامتحانية مستقرة ولا يوجد ما يشوب الامتحانات بالشرقية وذلك حسب تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية. 

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الاعدادية العامة تعليم الشرقية محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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