جدول امتحانات الإعدادية في الشرقية اليوم

انطلقت قبل قليل امتحانات الإعدادية العامة الساعة التاسعة حيث تبدأ بمادة الحاسب الآلى من التاسعة وتنتهى فى العاشرة وبعدها مادة التربية الدينية والتى تستغرق من العاشرة والنصف حتى الثانية عشر ثم تأتى التربية الفنية التى تبدأ فى الثانية عشر والنصف وتنتهى فى الثانية والنصف ظهرا وذلك فى المواد التى لا تضاف للمجموع مع ضرورة أن يحقق الطالب فيها مجموع النجاح كل مادة منفردة.

المواد التى لا تضاف للمجموع

وقال محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية: يبدأ الامتحان فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من الخميس القادم فى اللغة العربية وباقى المواد تباعا وحسب جدول الامتحانات الموضوع.

جدول امتحانات الاعدادية العامة -فيتو

امتحانات النقل اعتبارا من 11 يناير 2025

وأشار إلى بدء امتحانات النقل لصفوف الابتدائى والاعدادى ونقل الثانوى اعتبارا من السبت الموافق 11 يناير الى الاربعاء القادم 14 من ذات الشهر ثم تستأنف امتحانات الإعدادية مرة أخرى الخميس القادم كما يستمر نقل الثانوى منفردا حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير عشر 2025.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

اكد رمضان اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتأمين اللجان حيث تم الانتهاء من قبول الاعتذارات الثلاثاء الماضى، والعملية الامتحانية مستقرة ولا يوجد ما يشوب الامتحانات بالشرقية وذلك حسب تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

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