حبس مقاول اختطف محاميا تسبب في خسارة قضية ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بحبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة اختطاف محام لتسببه فى خسارة قضية واحتجازه داخل عقار فى منطقة بولاق الدكرور.

اختطاف محام على يد موكله في بولاق الدكرور

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها (محامٍ) عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها اتصالًا هاتفيًّا منه أخبرها بقيام شخص "محدد" باحتجازه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد مكان الشخص المحتجز بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام وتم تحريره، وضبط مرتكب الواقعة (مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لسابقة تحصل المجني عليه على مبلغ مالي منه لإنهاء بعض الإجراءات القضائية وأنه لم يفِ بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.