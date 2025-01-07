بيراميدز يجهز المصابين قبل مواجهة ساجرادا بدوري الأبطال

يبذل الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، بقيادة الدكتور مصطفى المنيري، مجهودا مضاعفا لتجهيز مصابي الفريق قبل مواجهة ساجرادا بدوري أبطال أفريقيا.

وجار تجهيز المدافع أحمد سامي الذي يؤدي آخر مراحل برنامجه التأهيلي قبل العودة، وكذلك مهند لاشين الذي يواصل برنامجه ونفس الأمر لمحمود دونجا الذي يعاني من إصابة في الركبة وأيضا محمد رضا بوبو.

غياب الشيبي

ويغيب الدولي المغربي محمد الشيبي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة بالدوري، وبعد الفحص الطبي والأشعة جاءت النتيجة إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وغاب عن مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة بيراميدز وساجرادا في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت ١١ يناير الجاري، على استاد ١١ نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وساجرادا على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة بيراميدز وساجرادا

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد طاقم حكام مباراة ساجرادا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدير اللقاء الحكم التشادي محمد الحاج علاو، ويعاونه الكاميروني إلفيس نيوبي المساعد الأول، والتشادي عيسى بوجولا المساعد الثاني، والحكم الرابع التشادي عثمان عبد الكريم.

ويراقب المباراة، أرليندو رودريجيز من ساو تومي، ويراقب أداء الحكام، دياتا بادارا من السنغال، والمنسق العام جبريل ناصيرو من نيجيريا، والمنسق الإعلامي إيفان سيلفيو من أنجولا، والمنسق الأمني كريستوفين كاكيوا من ناميبيا، وكريستا فلورا مساعد المنسق العام من جنوب أفريقيا.

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وخطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من فريق الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدف التقدم للترجي يوسف البلايلي في الدقيقة 57 وتعادل مصطفى فتحي لبيراميدز في الدقيقة 89.

وأحرز إبراهيم عادل هدف الفوز لفريق بيراميدز في الدقيقة 93.

وتعد هذه أول هزيمة للترجي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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