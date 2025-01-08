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رياضة

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة أبو قير

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة  أبوقير، ومن المنتظر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا مساء اليوم بعد المران استعدادًا للقاء. 

 

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة غدًا الخميس في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم  الأحد الماضي على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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