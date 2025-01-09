الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

ضحايا نصاب الشقق بالمرج: استولى على أكثر من 2 مليون جنيه

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

واجهت نيابة شرق القاهرة الكلية مقاول لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية، بالضحايا.

وتعرف المجني عليهم على المتهم واتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 2 مليون جنيه.

وأضاف الضحايا أن المتهم كان يمتلك مكتب سمسرة لبيع الشقق في منطقة المرج وأوهم ضحاياه بأنه يستطيع توفير شقق لهم وأخذ منهم مبالغ مالية كبيرة ثمنها ثم اتضح أن مشروعه وهمي وليس له وجود.


ضبط مقاول استولى على أموال المواطنين بزعم شراء وحدات سكنية فى المرج 


كان مدير  أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مقاول  - "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم شراء وحدات سكنية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبالغ المالية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

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نيابة شرق القاهرة الكلية مدير أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية

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