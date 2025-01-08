حبس دجال كرموز بتهمة تصوير وابتزاز السيدات

أمرت النيابة المختصة بالإسكندرية، بحبس دجال كرموز بتهمة النصب والاحتيال على السيدات بزعم قدرته على العلاج الروحانى وتصويرهن لابتزازهن، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

دجال كرموز يصور فيديوهات الضحايا لابتزازهن

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولته أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول "يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بالنصب والاحتيال على المواطنين وتصوير فيديوهات وصور خاصة بضحاياه لابتزازهن للتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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