الخميس 09 يناير 2025
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أخبار مصر

تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فواتير شهر ديسمبر 2024

فواتير الكهرباء
فواتير الكهرباء

بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، تحصيل أولى فواتير العام الجديد يناير 2025، والخاصة باستهلاك شهر ديسمبر  2024.
 

تأخر سداد فواتير الكهرباء
 

وطالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين بعدم التأخر في سداد فواتير الكهرباء خشية تطبيق الغرامة المقررة والبالغة  7% في حال عدم سداد الفواتير لمدة 30 يوما من إصدارها.
 

رفع عدادات الكهرباء عن المواطنين


وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في حال تكرار تأخر المواطن عن سداد الفاتورة الشهرية سيتم رفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع.

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