بعد 3 شهور من تعيينها، استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.. وزير التموين: الدفع بقيادات جديدة بخبرات متخصصة.. تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس الأولويات

في ظل التطورات الاقتصادية الحالية وسعي الدولة المصرية لدعم الاستثمار وتحفيز الاقتصاد، يلعب جهاز تنمية التجارة الداخلية دورًا محوريًّا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

وكانت “ فيتو " قد أجرت حوارًا مع الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قبل تقديم استقالتها بأيام.

وفي قرار مفاجئ، تقدمت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية باستقالتها إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بعد صدور قرار وزاري بتعيينها بمنصبها منذ ثلاثة أشهر فقط.

مشروعات بقيمة 65 مليار جنيه في 12 محافظة

وكانت أبرز تصريحات الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية السابقة، أن الجهاز حاليًّا على تنفيذ 17 مشروعًا استثماريًّا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 65 مليار جنيه في 12 محافظة، تشمل إنشاء مناطق تجارية متكاملة ومستودعات استراتيجية وأسواق جملة. ومن أبرز المشروعات الجارية منطقتان تجاريتان في بني سويف ومستودعات استراتيجية في الفيوم والأقصر. تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتطوير التجارة الداخلية في أنحاء الجمهورية، مع التركيز على تنمية الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.

طرح فرص استثمارية جديدة قريبًا

وأعلنت عن خطط الجهاز لطرح فرص استثمارية جديدة في المدن الواعدة مثل العلمين وشمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى محافظات أخرى خلال الشهر المقبل، مع توفير أراضٍ جديدة للمستثمرين بالتنسيق مع وزارة التموين والمحافظات. كما أوضح المسؤولون أن الخريطة الاستثمارية التي أعدها الجهاز تهدف إلى توفير مشاريع مدروسة في مناطق تجارية وأسواق ومنافذ بيع لتلبية احتياجات المحافظات المختلفة.

تطوير السجل التجاري وتحسين الخدمات

وأشارت إلى سعي الجهاز لتسهيل بيئة الأعمال، حيث تم تطوير 70% من مكاتب السجل التجاري البالغ عددها 112 مكتبًا على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مراكز مميزة تقدم خدمات إلكترونية متطورة. ومن أبرز الخدمات الجديدة التي أطلقها الجهاز خدمة "شهادة عدم الالتباس" التي يمكن الحصول عليها إلكترونيًّا لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

وأكدت أن مكاتب السجل التجاري تشهد سنويًّا زيادة ملحوظة في أعداد المعاملات، حيث بلغ إجمالي المعاملات حوالي 4 ملايين معاملة سنويًا، مما يعكس نجاح خطط الجهاز في تحسين الخدمات وزيادة كفاءة العمل.

بروتوكولات تعاون مع القطاع المصرفي

لتسهيل المعاملات المالية على المستثمرين، أكدت قيام الجهاز بتوقيع بروتوكولات تعاون مع البنوك المحلية واتحاد بنوك مصر، ما يتيح للبنوك الاطلاع على السجلات التجارية مباشرة لتسريع الإجراءات مثل فتح الحسابات البنكية أو الحصول على التمويل. كما تم إنشاء منافذ للسجل التجاري داخل بعض البنوك لتقديم الخدمات بشكل مباشر وسريع.

دعم التجارة الإلكترونية بمبادرات جديدة

وفي ظل النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في مصر، أعلنت عن نية الجهاز لإطلاق "السجل الافتراضي" الذي يستهدف دعم الأفراد العاملين في التجارة الإلكترونية ممن لا يمتلكون سجلًا تجاريًّا تقليديًا أو مقرًا فعليًا. هذه الخطوة ستساعد في إدخال شريحة كبيرة من الأفراد إلى السوق الرسمي، مما يسهم في تعزيز النشاط التجاري عبر الإنترنت.

خطط مستقبلية لتعزيز التجارة الداخلية

وقالت إن الجهاز يعتزم توسيع نطاق مشروعاته من خلال زيادة عدد أسواق الجملة وربطها بشبكة موحدة تبدأ من الإسماعيلية، مع العمل على جذب استثمارات أجنبية بالتعاون مع صناديق سيادية عربية ودول مثل إيطاليا. وأكد المسؤولون أن الجهاز يسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال مشروعات تجارية مستدامة تركز على تطوير البنية التحتية وتوفير فرص استثمارية حقيقية للمستثمرين.

رسالة تفاؤل للمستثمرين

اختتمت حوارها مع “ فيتو ” برسالة إلى المستثمرين قائلة: "قطاع التجارة الداخلية في مصر مليء بالفرص الواعدة، ونحن في جهاز تنمية التجارة الداخلية نعمل على تذليل أي عقبات وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار. معًا، يمكننا تحقيق المزيد من النجاحات وتنمية الاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على الجميع."

أول رد من وزير التموين على استقالة الدكتورة هبة السيد

وأعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين قبول استقالة الدكتورة هبة السيد من منصبها كرئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الملفات المختلفة.

وقال وزير التموين: نستهدف تعزيز الأداء المؤسسي، والدفع بقيادات جديدة ذات خبرات متخصصة ومتميزة في مجالات نظم المعلومات وتنمية التجارة الداخلية.

وأكد الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الابتكار في تطوير نظم العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو التحول الرقمي وتنمية البنية الأساسية للتجارة الداخلية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اختيار قيادات قادرة على مواكبة التحديات، وذات ارتباط وثيق بالملفات الحيوية التي تعكس طموحات الوزارة نحو التطوير المستدام.

وتؤكد وزارة التموين على حرصها الدائم على تقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز.

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