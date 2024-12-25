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أخبار مصر

تنمية التجارة: 4 ملايين معاملة تجارية سنويا بمكاتب السجل التجاري

السجل التجاري
السجل التجاري

أكدت هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مكاتب السجل التجاري يقدم  سنويًّا حوالي 4 ملايين معاملة تجارية، مع زيادة ملحوظة في أعداد المعاملات مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس النجاح المستمر في تحسين الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية.


وقالت الدكتورة هبة السيد إن لدينا 112 مكتب سجل تجاري منتشر في جميع أنحاء الجمهورية، وقمنا بتطوير حوالي 70% منها، وتحويلها إلى مراكز مميزة تقدم خدمات إلكترونية حديثة.

 

وأوضحت أن هذا التطوير يشمل تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات لجعل تجربة العملاء أسرع وأكثر كفاءة، أما المكاتب المتبقية التي لم يتم تطويرها بعد، ستُدرج ضمن خطط التطوير خلال الفترة المقبلة.

 

جدير بالذكر أن  عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات إلكترونيًّا، فضلًا عن التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ومميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إاضافةً إلى بوابة مصر الرقمية.

 

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستمرار والسعي المستمر للوصول إلى الهدف المنشود لتقديم كافة خدماتها للمستفيدين عبر المنصات الإلكترونية المختلفة لخدمة قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي للحكومة المصرية مما يحقق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين مرتبة مصر في المؤشرات الدولية الاقتصادية المختلفة.

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البنية التحتية السجل التجاري خدمات الكترونية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

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