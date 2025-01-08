الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

بعد 3 أشهر بالمنصب، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تقدم استقالتها لوزير التموين

الدكتورة هبة السيد
الدكتورة هبة السيد

تقدمت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية باستقالتها إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، دون أسباب معلومة حتى الآن. 

وكان وزير التموين قد أصدر قرارا في أكتوبر 2024 بتعيين الدكتورة هبة السيد معاون الوزير، رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وشاركت الدكتورة هبة السيد في العمل بمركز معلومات التجارة ثم التحقت بالعمل في جهاز تنمية التجارة الداخلية وتدرجت في الوظائف حتى كلفت بمنصب مساعد رئيس الجهاز لشئون الاستثمار ثم كلفت بمنصب معاون الوزير لشئون الاستثمار بوزارة التموين والتجارة الداخلية ثم تيسير أعمال الجهاز حتى رئاسة الجهاز

 

وشاركت  الدكتورة هبة السيد في العديد من الأعمال الهامة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، أهمها: 

إعداد الخريطة الاستثمارية للتجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر والتواصل مع المستثمرين من القطاعات المستهدفة لتنمية التجارة الداخلية والعمل على جذب هؤلاء المستثمرين للمشاركة في مشروعات تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية.

كما شاركت في  إعداد دراسات جدوى ودراسات اقتصادية عن أكبر مشروع قومي للمخازن الاستراتيجية لزيادة المخزون من السلع، وتم وضع حجر الأساس لأول 3 مخازن في محافظات " السويس والأقصر، والفيوم " وجارى التنفيذ على أرض الواقع لهذه المخازن والمسئول من جهاز تنمية التجارة الداخلية مع وكالة التنمية الفرنسية لإعداد دراسة عن توطين وتطوير أسواق الجملة في مصر من الجيل الثالث تتميز بمواصفات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا كذلك المشاركة في إعداد دراسات الجدوى عن مدينة الذهب.

كذلك  المشاركة في إعداد دراسة عن كيفية مواجهة مشكلات سلاسل الإمداد بعد تداعيات كورونا  بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – وشركة BCG للاستشارات الدولية والمسئول عن دراسة سلاسل الإمداد بوزارة التموين لوضع حلول للتطوير والتحديث  والمسئول عن برامج المشاركة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل الأصول مثل منافذ المجمعات الاستهلاكية بجانب  تمثيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في اللجنة المصرية الأردنية وتوقيع اتفاقية لإنشاء مناطق لوجستية مشتركة بين البلدين والإعداد لعمليات طرح الفرص الاستثمارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية  بالإضافة الى إعداد التقارير الدورية عن متابعة أداء جهاز تنمية التجارة الداخلية والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

 

كما تم تنظيم العديد من المنتديات والمؤتمرات مثل المنتدى الإيطالي المصري في دورته المنعقدة في مصر شاملا أعمال التوفيق بين الشركات المصرية والإيطالية وإعداد 9 مذكرات تفاهم مشتركة وتنظيم وإعداد منتدى الاستثمار والتجارة في نسخته الأولى عام 2022 ومن المؤهلات العلمية دكتوراه إدارة الأعمال "تخصص تمويل واستثمار وماجستير إدارة الأعمال.

 

وكانت “فيتو” قد أجرت حوارا مع الدكتورة هبة السيد قبل أسبوعين من تقديم الاستقالة، والتي تحدثت خلاله عن الخطة الطموحة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والفرص الاستثمارية المقرر طرحها الفترة المقبلة. 

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الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتورة هبة السيد تنمية التجارة الداخلية

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