الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

أول رد من وزير التموين على استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة

الدكتورة هبة السيد
الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فيتو
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وافق الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على استقالة الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وذلك في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الملفات المختلفة. 

من ناحية أخرى، وافق وزير التموين أيضا على استقالة الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات. 

وقال وزير التموين: نستهدف تعزيز الأداء المؤسسي، والدفع بقيادات جديدة ذات خبرات متخصصة ومتميزة في مجالات نظم المعلومات وتنمية التجارة الداخلية.

وأكد الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الابتكار في تطوير نظم العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو التحول الرقمي وتنمية البنية الأساسية للتجارة الداخلية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اختيار قيادات قادرة على مواكبة التحديات، وذات ارتباط وثيق بالملفات الحيوية التي تعكس طموحات الوزارة نحو التطوير المستدام.

وتؤكد وزارة التموين على حرصها الدائم على تقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح والتميز في جميع ق

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