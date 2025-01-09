الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لكشف غموض اختفاء طفلين بعد انقطاع الكهرباء بالشرابية

فريق بحث للبحث عن
فريق بحث للبحث عن طفلين اختفيا في الشرابية، فيتو

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات تغيب طفلين أحدهم عمره 14 عامًا والآخر 17 في ظروف غامضة بدائرة قسم الشرابية وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع المعلومات والتحريات حول ظروف اختفاء الطفلين ومناقشة شهود العيان واستجواب أسرتهما.

 

تلقى رئيس مباحث  قسم شرطة الشرابية  بلاغ من أسرة طفلين يفيد بتغيبهما واختفائهما  في ظروف غامضة وتحرر  محضرًا بالواقعة يحمل رقم 1314”.

وبانتقال قوات البحث الجنائي لمكان تغيب الطفلين بعزبة الخمايسة، تم تفريغ الكاميرات التي كشف عن أن الطفلين كانا يسيران معًا، ولكن انقطاع الكهرباء في هذه اللحظة حجب رؤية استكمال خط سير الطفلين، وتم مناقشة أسرة الطفلين وجاري البحث عنهما.

بالأرقام، جهود حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

غلق 15 محلا تجاريا خالفوا قرار ترشيد استهلاك الكهرباء في الجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بدائرة قسم الشرابية قسم شرطة الشرابية زبة الخمايسة

مواد متعلقة

بالأرقام، جهود حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

غلق 15 محلا تجاريا خالفوا قرار ترشيد استهلاك الكهرباء في الجيزة

التحفظ على 3 أشخاص تسببوا بحريق شقة في كرداسة خلال احتفالهم بخروج مسجل خطر

التحفظ على سائق سيارة نقل انقلبت على الطريق الصحراوي بالجيزة

لقائدي المركبات، معنى الخطوط على سطح الطريق وما الهدف من الإشارات اليدوية

بسبب مرضه، شاب عربي يتخلص من حياته داخل شقته بالجيزة

ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية ومخدرات في الجيزة

احذر الغرامة مصيرك حال ارتكاب تلك المخالفات المرورية.. من 50 لـ200 جنيه عقوبة استعمال الأنوار العالية وعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور
ads

الأكثر قراءة

خسائر حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار (فيديو)

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات

من أروقة الحياة العسكرية إلى مسؤولية جديدة، من هي نعمت عون سيدة لبنان الأولى المتوقعة

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا

من الاستدراج إلى التقطيع، اليوم أولى جلسات محاكمة "أم هاشم" المتهمة بقتل الطفلة مكة

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

أثناء نوبة هياج، شاب يقتل والده ووالدته بطريقة وحشية في 15 مايو

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية"

منوعات

المزيد

بجائزة ضخمة، مستر بيست يطلق نسخة واقعية من "لعبة الحبار" (فيديو)

خسائر حرائق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار (فيديو)

لوث تاريخ جده بواقعة شائنة، اعتقال حفيد نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا

الداخلية الفرنسية تعتزم منع المسلمات من ارتداء الحجاب بالرحلات المدرسية

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأربعاء

كم يبلغ سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 8-1-2025؟

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة الأبطال لكأس السوبر الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية