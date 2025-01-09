فريق بحث لكشف غموض اختفاء طفلين بعد انقطاع الكهرباء بالشرابية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات تغيب طفلين أحدهم عمره 14 عامًا والآخر 17 في ظروف غامضة بدائرة قسم الشرابية وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع المعلومات والتحريات حول ظروف اختفاء الطفلين ومناقشة شهود العيان واستجواب أسرتهما.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية بلاغ من أسرة طفلين يفيد بتغيبهما واختفائهما في ظروف غامضة وتحرر محضرًا بالواقعة يحمل رقم 1314”.

وبانتقال قوات البحث الجنائي لمكان تغيب الطفلين بعزبة الخمايسة، تم تفريغ الكاميرات التي كشف عن أن الطفلين كانا يسيران معًا، ولكن انقطاع الكهرباء في هذه اللحظة حجب رؤية استكمال خط سير الطفلين، وتم مناقشة أسرة الطفلين وجاري البحث عنهما.

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