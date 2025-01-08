علاء عبد العزيز مديرا لإدارة المنتخبات باتحاد الكرة

اتحاد الكرة، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، تعيين الدكتور علاء عبد العزيز مديرًا لإدارة المنتخبات الوطنية.

وجاء قرار مجلس الجبلاية بتنصيب علاء عبد العزيز مديرًا لإدارة المنتخبات لخبرته الإدارية الكبيرة التي تؤهله لهذه المهمة، خاصة أنه تدرج في العديد من المناصب الإدارية داخل اتحاد الكرة على مدى أكثر من ثلاثة عقود قضاها داخل أروقة اتحاد الكرة.

مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، فيتو

مسيرة علاء عبد العزيز مع المنتخبات الوطنية

وبدأ علاء عبد العزيز مسيرته الإدارية مع منتخب مصر الأول، حيث تولى منصب مدير الفريق خلال فترة ولاية الهولندي نول دي راوتر عام 1995.

كما تولى علاء عبد العزيز نفس المنصب في العديد من المنتخبات الوطنية في مرحلة الشباب، وتوجها بالحصول على الميدالية الذهبية وكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة 2019 كمدير للمنتخب الأولمبي، تحت قيادة المدرب الوطني شوقي غريب، والتي أهلت الفراعنة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2000.

مشروع تطوير المنظومة الإدارية بالمنتخبات الوطنية

ويملك الدكتور علاء عبد العزيز خطة طموحة للارتقاء بمنظومة العمل الإداري لكل المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، أطلع عليها مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، وهو ما دعم موقفه بقوة لتولي منصبه الجديد.

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