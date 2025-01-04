السبت 04 يناير 2025
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رياضة

تفاصيل جلسة هاني أبوريدة مع الحكام

حكام الدوري،فيتو
حكام الدوري،فيتو

 زار المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة معسكر تطوير حكام الدورى الممتاز المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية، والذى تختتم المرحلة الأولى منه الليلة.

أبوريدة اجتمع مع الحكام البالغ عددهم 55 حكمًا للساحة وحامل راية ولجنة الخبراء فى حضور محمد أبو حسين ووليد درويش عضوي المجلس. 

وأكد هانى أبوريدة للحكام خلال الجلسة الودية -التى كانت للدعم والمساندة ورفع الروح المعنوية- على دعم اتحاد الكرة للتحكيم المصرى وحكامه بجميع فئاته ومستوياته فنيًا وماديًا ومعنويًا، مشيرًا إلى أن الأخطاء واردة فى كل العالم بشرط ألا تكون متكررة وقال: ننتظر منكم الأفضل. 


 وأثنى رئيس اتحاد الكرة على الحكام المصريين مؤكدًا ثقته المطلقة فيهم، وأيضًا فى لجنة الخبراء التى تتولى إدارة الأمور حاليًا، لكنه أشار إلى ضرورة احترام رغبة الأندية وقرارها بالاتفاق مع رابطة الأندية والمجلس السابق على ضرورة الاستعانة بخبير أجنبى للتطوير، وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبًا. 

 

وعد أبوريدة للحكام 

 وأشار إلى أن مستحقات الحكام خط أحمر لذلك كان أول قرار لمجلس الإدارة هو صرف كل المتأخرات حتى 31 ديسمبر المنقضى مطالبًا بضرورة تحقيق مزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة لتقليل الأخطاء داخل المستطيل الأخضر قدر الإمكان.

وأكد أبو ريدة أن قرار تحمل اتحاد الكرة بدلات الحكام فى كل المسابقات من أول الدرجة الأولى عدا القسم الأول وحتى مسابقات الناشئين مواليد 2010 والذى بدأ تطبيقه أول يناير الجارى كان الهدف منه رفع العبء عن كاهل الأندية وزيادة فرق الناشئين لتكرار تجربة مشروع القطاعات الذى حصدت مصر من ورائه ثلاث بطولات متتالية لأمم إفريقيا.

وفى ختام الجلسة توجه الحكام ولجنة الخبراء بالشكر والتقدير للمهندس هانى أبوريدة وأعضاء مجلس الإدارة على الجهد المبذول خلال المرحلة الماضية، ووعدوا بتحسن الأداء داخل المستطيل الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

ووجه أبو ريدة وعضوا المجلس الشكر لرموز وخبراء التحكيم المصرى المتواجدين في المعسكر وعلى رأسهم الكابتن أحمد الشناوى، وجمال الغندور والكابتن عصام عبدالفتاح، بجانب أعضاء لجنة الحكام الكابتن وجيه أحمد والكابتن هشام صلاح والكابتن فهيم عمر والكابتن جهاد جريشة والدكتور عزب حجاج، سيد مراد والكابتن جيمس حنا، مشيدًا بحالة التكاتف بين أعضاء أسرة التحكيم المصري في هذه المرحلة.

وكان معسكر تطوير حكام الدورى الممتاز قد انطلق أمس الجمعة، ويمتد لأربعة أيام في إطار خطة تطوير التحكيم المصري والارتقاء بمستواه خلال المرحلة المقبلة.

وتم تقسيم الحكام لمجموعتين، انتظمت الأولى في المعسكر صباح أمس الجمعة، وينتهي في الثامنة مساء اليوم السبت، بينما ينطلق معسكر المجموعة الثانية في العاشرة صباح غد الأحد، وينتهي في الثامنة مساء الاثنين المقبل.

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اتحاد الكرة التحكيم المصري الدوري الممتاز المهندس هاني أبوريدة عصام عبدالفتاح

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