الأربعاء 01 يناير 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يوضح حقيقة استمرار أزمة مستحقات الحكام بعد صرف 9 ملايين جنيه

هاني أبو ريدة، فيتو
هاني أبو ريدة، فيتو

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لفيتو، حقيقة وجود مستحقات أخرى للحكام بعد قيام مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة بصرف 9 ملايين جنيه مستحقات متأخرة للحكام,

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه لفيتو، أن مبلغ الـ9 ملايين جنيه الذي تسلمته لجنة الحكام من مجلس إدارة اتحاد الكرة يغطى كل مستحقات الحكام المتأخرة منذ الموسم الماضي، وحتى مباراة سيراميكا ضد المصري التي أقيمت اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر في الدوري المصري الممتاز.

أضاف المصدر، أن مبلغ الملايين التسعة التي صرفها اتحاد الكرة للحكام، يغطي مستحقات الحكام في مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر عن الموسمين الماضي وقبل الماضي، وكافة المباريات الودية 

الحكام لم يستلموا مستحقات كأس الرابطة

وأكد المصدر لفيتو، أن الحكام يتبقى لهم فقط حاليا مستحقات النسخة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، لم يحصلوا عليها، وهو الأمر الذي أثار استياء شديد لدى قضاة الملاعب.

وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، فيتو
وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، فيتو

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة قد أصدر توجيهاته للجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكابتن وجيه أحمد وتحديدا للكابتن جيمس حنا المدير المالي للجنة بإعداد كامل لمستحقات الحكام فور توليه مسئولية إدارة الاتحاد.

مجلس اتحاد الكرة يقرر زيادة بدلات الحكام

وقرر مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير رفع بدلات الحكام بداية من قسمها الأول وحتي الأقسام الأخري وحتي نهاية بالناشئين والكرة النسائية وكما أقر اتحاد الكرة بتحمل اتحاد الكرة بجميع بدلات الحكام حتي الناشئين والفرق الأولى عدا القسم الأول الدوري الممتاز 

كما أكد مجلس إدارة الاتحاد علي أهمية التطوير المثمر في منظومة التحكيم المصري وأهمية الحرص الكامل على الحكم المصري، والعمل علي صرف المستحقات بصفة دورية ومستمرة دون تأخير.

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