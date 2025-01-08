الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

قبل جلسة انتخاب رئيس البلاد الجديد، وزير الخارجية ينقل رسالة السيسي إلى اللبنانيين

بدر عبد العاطي وزير
بدر عبد العاطي وزير الخارجية

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا اليوم، بـ نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني.

وزير الخارجية ينقل رسالة السيسي إلى لبنان

ونقل وزير الخارجية إلى نبيه بري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم إلى لبنان الشقيق، وذلك على ضوء المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به في الفترة الراهنة.

مصر تؤكد دعم لبنان لإنهاء الفراغ وانتخاب رئيس البلاد

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنه على ضوء انعقاد جلسة البرلمان لـ انتخاب رئيس لبنان، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية وطنية خالصة ودون إملاءات خارجية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان، وانتخاب رئيس لبناني متوافق عليه يستطيع قيادة لبنان لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والإقليمية، مؤكدًا أن مصر ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان.

ومن جانبه، أعرب نبيه بري عن تقديره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر للبنان على المستويين السياسي والإنساني، مثمنًا وقوف مصر إلى جوار لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، كما طلب نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس وللحكومة والشعب المصري على دعم بلاده وشعبه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

 

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