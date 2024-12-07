خبير شئون إسرائيلية يكشف مخطط نتنياهو بمساعدة أمريكا لتغيير خريطة الشرق الأوسط

قال الدكتور محمد دراغمة، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرح خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، أنه يريد إضافة أهداف جديدة بعد العدوان على قطاع غزة ولبنان، وهذا يؤكد أنه يريد تغيير وجه الشرق الأوسط.

تغيير خريطة الشرق الأوسط لخدمة مصالح إسرائيل

وأضاف «دراغمة»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو بمساعدة أمريكية يسعى إلى تغيير الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية، مشيرًا إلى أنه رغم وقف إطلاق النار في لبنان مازالت هناك خروقات إسرائيلية يومية لهذا الاتفاق.

تحريك الحرب الأهلية داخل سوريا

وتابع: « إسرائيل تقصف كل يوم أماكن محددة في سوريا تحت حجة جديدة، ويمكن أن يكون تحريك الأوضاع والحرب الأهلية داخل سوريا في هذه المرحلة ضمن سعي بنيامين نتنياهو لعدم وصول الإقليم كله إلى حالة من الاستقرار»، لافتًا إلى أن نتنياهو يسعى إلى تدمير قطاع غزة بالكامل من أجل تهجير سكان قطاع غزة قسريًا.

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