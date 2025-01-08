الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

مدبولي: توجيه رئاسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي أن الحكومة تقدر تمامًا الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن المصري في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا عامًا من الرئيس السيسي برفع تلك الضغوط قدر المستطاع.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس حاليًا الحزمة الجديدة بالتعاون مع وزير المالية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بها بمجرد الانتهاء من دراستها.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشار مدبولي إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة لتوسيع إتاحة صيدليات الإسعاف، مع التوسع في إنشاء الفروع الجديدة بجانب الـ81 ألف صيدلية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على إصدار قانون المسئولية الطبية، الذي ينظم حقوق الأطباء والمرضى، معربًا عن تقديره الكبير للأطباء، مشيرًا إلى أن القانون سيخرج بالتوافق بين جميع الأطراف لحماية حقوقهم.

وفي مجال التعليم، أعلن رئيس الوزراء عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، كجزء من خطة الحكومة لسد العجز في الكوادر التعليمية.

كما علق مدبولي على نظام "البكالوريا المصري"، موضحًا أنه يتم العمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة، بما يخفف من الأعباء على الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة ستسمح للطلاب باختيار المواد الدراسية بناءً على رغباتهم وقدراتهم، مع إحالتها إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لإعداد تصور شامل قبل طرحها للحوار المجتمعي.

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