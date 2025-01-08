إخلاء عدد من المباني والحافلات وسط لندن لأسباب أمنية

قالت وسائل إعلام بريطانية إنه تم إخلاء عدد من المباني والحافلات في وسط لندن لأسباب أمنية بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

تساقط الثلوج الكثيفة طوال الليل

تسببت الثلوج الكثيفة التي تساقطت طوال الليل في توقف حركة المطارات وإغلاق المدارج صباح الأحد الماضي، ووصل ارتفاع الثلوج إلى 16 بوصة في أجزاء من البلاد.

توقف حركة المطارات في بريطانيا بسبب الثلوج

ودخلت المملكة المتحدة وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" في حالة من الفوضى الأسبوع الجاري بعد أن جلبت عاصفة قطبية ثلوجًا كثيفة وأمطارًا متجمدة وجليدًا أدى إلى إغلاق الطرق وتوقف السفر وانقطاع التيار الكهربائي.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات جديدة بشأن الطقس القاسي الذي يغطي مناطق ميدلاندز وويلز ومعظم شمال إنجلترا.

إغلاق مدارج مطارا ليفربول وليدز برادفورد

واضطر مطارا ليفربول وليدز برادفورد لإغلاق مدارجهما بسبب الظروف الجوية الثلجية، حسبما أعلنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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