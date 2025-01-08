الأربعاء 08 يناير 2025
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إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

إسعاف الفيوم، فيتو
إسعاف الفيوم، فيتو

اصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين بمنشاة طنطاوي في الفيوم،  بالقرب من مدخل سوق الخميس، بدائرة قسم شرطة سنورس، وتم نقل المصابين الي مستشفي سنورس المركزي، لتلقي العلاج. 

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكان اللواء احمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز سنورس، يفيد بتصادم دراجتين ناريتين بطريق سنورس - منشاة طنطاوي، ووجود مصابين، وإنتقلت قوة من الشرطة وتم الدفع ب 3 سيارات اسعاف الي مكان الحادث، وتبين تصادم دراجتين ناريتين،  بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدان السيطرة على الدرجتين فاصطداما ببعضهما ما تسبب  في اصابه 3 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي سنورس المركزي. 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة،  وقرر وكيل النيابة، قرر وكيل النيابة انتداب خبير فني لمعرفة أسباب الخادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة، وازيل اثارخةدث وتولي التحقيقات.

وسائل الحد من حوادث الطرق 

ووضعت الإدارة العامة للمرور عدة  إجراءات  تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها: 

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات  ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبًا لوقوع حوادث تصادم. 

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث. 

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

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5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبًا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع. 

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات.

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