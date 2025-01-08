التحفظ على 17.5 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عدة حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، في قرى ومدن المحافظة، على مدار أسبوع، بهدف السيطرة على الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار، وشارك في الحملات إدارة مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 306 مخالفة متنوعة، منها 138 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود، و278 مخالفة تموينية متنوعة في قطاع الاسواق والمحال التجارية.

سلع تم التحفظ عليها بمعرفة الحملات التموينية

كما تحفظت الحملات علي 17 طن و500 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم، قبل تهريبها الي اليدسوق السوداء، كما أحبطت عمليات تصرف في سلع تموينية بلغت قيمتها 17924.5 جنيه، وتحفظت الحملات علي 1150 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و90 لتر مشروبات غازية، و65 علبة سجائر كليوباترا بدون فواتير، و 16 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر الحكومي، و88 علبة بهارات منتهية الصلاحية، ز 100 علبة بويات ودهانات منتهى الصلاحية مختلفة الأوزان.

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الرقابة علي الاسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، بهدف مواجهة جشع بعض التجار والتحكم فيما يطرح في الأسواق للاستهلاك، ومنع تداول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر.

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